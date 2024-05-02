https://ria.ru/20240502/kursk-1943423079.html

В Курской области мигрантам запретили работать в такси

В Курской области мигрантам запретили работать в такси - РИА Новости, 02.05.2024

В Курской области мигрантам запретили работать в такси

В Курской области мигранты не смогут работать в такси, сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании оперативного штаба. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:50

2024-05-02T10:50

2024-05-02T11:34

общество

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. В Курской области мигранты не смогут работать в такси, сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании оперативного штаба. "Я подписываю, вот, буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут быть приняты и по другим отраслям", — сказал он. Аналогичные запреты будут обсуждаться на завтрашнем заседании оперативного штаба, добавил Старовойт, пообещав проинформировать, если подобные решения примут.Неделю назад губернатор провел в Telegram-канале опрос, предложив высказаться по поводу введения ограничений на работу мигрантов в такси. За запрет проголосовали 82 процента участников опроса.

https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html

курская область

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Ольга Фомченкова

общество, курская область, роман старовойт