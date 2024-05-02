https://ria.ru/20240502/kursk-1943423079.html
В Курской области мигрантам запретили работать в такси
В Курской области мигрантам запретили работать в такси - РИА Новости, 02.05.2024
В Курской области мигрантам запретили работать в такси
В Курской области мигранты не смогут работать в такси, сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании оперативного штаба. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:50
2024-05-02T10:50
2024-05-02T11:34
общество
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. В Курской области мигранты не смогут работать в такси, сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании оперативного штаба. "Я подписываю, вот, буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут быть приняты и по другим отраслям", — сказал он. Аналогичные запреты будут обсуждаться на завтрашнем заседании оперативного штаба, добавил Старовойт, пообещав проинформировать, если подобные решения примут.Неделю назад губернатор провел в Telegram-канале опрос, предложив высказаться по поводу введения ограничений на работу мигрантов в такси. За запрет проголосовали 82 процента участников опроса.
https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, роман старовойт
Общество, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области мигрантам запретили работать в такси
Губернатор Старовойт: мигрантам в Курской области запретили работать в такси
ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. В Курской области мигранты не смогут работать в такси, сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании оперативного штаба.
"Я подписываю, вот, буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут быть приняты и по другим отраслям", — сказал он.
Аналогичные запреты будут обсуждаться на завтрашнем заседании оперативного штаба, добавил Старовойт, пообещав проинформировать, если подобные решения примут.
Неделю назад губернатор провел в Telegram-канале опрос
, предложив высказаться по поводу введения ограничений на работу мигрантов в такси. За запрет проголосовали 82 процента участников опроса.