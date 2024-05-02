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В Госдуме жестко отреагировали на намеки о новых ударах по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
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13:18 02.05.2024 (обновлено: 13:24 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/krym-1943464803.html
В Госдуме жестко отреагировали на намеки о новых ударах по Крымскому мосту
В Госдуме жестко отреагировали на намеки о новых ударах по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме жестко отреагировали на намеки о новых ударах по Крымскому мосту
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:18
2024-05-02T13:24
украина
одесса
россия
алексей журавлев
сергей кислица
дмитрий медведев
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост. Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в соцсети X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. В частности, Кислица привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка. "Украинский недодипломат намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы. Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот", - сказал Журавлев РИА Новости. Депутат отметил, что ёрничанье на Украине превратилось в государственную идеологию. "Она (идеология) родилась ровно десять лет назад в Одессе, когда сожжённых заживо в Доме профсоюзов людей глумливо называли "шашлыком из колорадов". Теперь глава СБУ публично шутит об организованных его службой убийствах, сообщая, что никогда не признается официально, но знает все известные только киллерам подробности", - подчеркнул он. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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украина, одесса, россия, алексей журавлев , сергей кислица, дмитрий медведев, служба безопасности украины, госдума рф, в мире
Украина, Одесса, Россия, Алексей Журавлев , Сергей Кислица, Дмитрий Медведев, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, В мире
В Госдуме жестко отреагировали на намеки о новых ударах по Крымскому мосту

В ГД призвали уничтожить киевский режим после шуток об атаках на Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в соцсети X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. В частности, Кислица привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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"Украинский недодипломат намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы. Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот", - сказал Журавлев РИА Новости.
Депутат отметил, что ёрничанье на Украине превратилось в государственную идеологию.
"Она (идеология) родилась ровно десять лет назад в Одессе, когда сожжённых заживо в Доме профсоюзов людей глумливо называли "шашлыком из колорадов". Теперь глава СБУ публично шутит об организованных его службой убийствах, сообщая, что никогда не признается официально, но знает все известные только киллерам подробности", - подчеркнул он.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаРоссияАлексей ЖуравлевСергей КислицаДмитрий МедведевСлужба безопасности УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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