https://ria.ru/20240502/krym-1943407718.html

В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту

В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024

В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:22

2024-05-02T09:22

2024-05-02T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов. Ранее Кислица на своей странице в X привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". И если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка. "Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, "лживые и фанерные" политики на Украине довели страну до разрухи и развала и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства. "Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей", - добавил Гемпель. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html

https://ria.ru/20240428/litva-1942909415.html

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в мире, украина, киев, россия, юрий гемпель, сергей кислица, дмитрий медведев