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В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
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09:22 02.05.2024 (обновлено: 12:43 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/krym-1943407718.html
В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту
В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.05.2024
В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:22
2024-05-02T12:43
в мире
украина
киев
россия
юрий гемпель
сергей кислица
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов. Ранее Кислица на своей странице в X привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". И если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка. "Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, "лживые и фанерные" политики на Украине довели страну до разрухи и развала и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства. "Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей", - добавил Гемпель. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html
https://ria.ru/20240428/litva-1942909415.html
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в мире, украина, киев, россия, юрий гемпель, сергей кислица, дмитрий медведев
В мире, Украина, Киев, Россия, Юрий Гемпель, Сергей Кислица, Дмитрий Медведев
В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту

Гемпель назвал намёк Кислицы об ударе по Крымскому мосту оскалом террористов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов.
Ранее Кислица на своей странице в X привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". И если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью "Керченские мосты" озаглавлена пустая картинка.
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"Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, "лживые и фанерные" политики на Украине довели страну до разрухи и развала и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.
"Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей", - добавил Гемпель.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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В миреУкраинаКиевРоссияЮрий ГемпельСергей КислицаДмитрий Медведев
 
 
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