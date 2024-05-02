https://ria.ru/20240502/koval-1943442962.html

Киев стал делать из убийц героев после трагедии в Одессе, заявили в ЛНР

Киев стал делать из убийц героев после трагедии в Одессе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2024

Киев стал делать из убийц героев после трагедии в Одессе, заявили в ЛНР

Ровно 10 лет назад в Одессе власти Киева стали открыто убивать людей и делать из убийц героев, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Олег Коваль. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:20

2024-05-02T12:20

2024-05-02T12:23

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Ровно 10 лет назад в Одессе власти Киева стали открыто убивать людей и делать из убийц героев, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Олег Коваль. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Второго мая 2024 года исполняется ровно десять лет с момента трагедии в одесском Доме профсоюзов. Тогда десятки человек были убиты целенаправленными действиями преступного киевского режима. Это именно тот рубикон, перейдя который, так называемое украинское государство стало на путь открытого терроризма, убивая людей в открытую и даже не скрывая своих действий", - сказал Коваль. По словам собеседника агентства, итогом этого падения Украины, которому было положено начало в 2014 году, станет крах этого государства. "Это тот период, когда все маски были сброшены и было очевидно и понятно, что те преступники, которые стояли за этими действиями не понесут никакой ответственности и более того, они были воспеты и были показаны уже обществу как герои", - подчеркнул депутат. Коваль считает, что события в Одессе десятилетней давности стали началом "бесчинства и открытого терроризма", тех действий, которые были направлены против обычных жителей Украины. "Именно тогда стало очевидно с кем мы имеем дело и какой итог они хотели спланировать для жителей Донбасса. Мы помним эту трагедию, и мы верим в то, что все виновные этого преступления обязательно понесут наказание. Это обязательно случится", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T12:20 true PT2M52S

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