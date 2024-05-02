https://ria.ru/20240502/kosmos-1943488269.html
МИД Китая назвал США самой большой угрозой космической безопасности
МИД Китая назвал США самой большой угрозой космической безопасности - РИА Новости, 02.05.2024
МИД Китая назвал США самой большой угрозой космической безопасности
США представляют наибольшую угрозу космической безопасности, заявили РИА Новости в МИД Китая, комментируя высказывание представителя Пентагона о... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:48
2024-05-02T14:48
2024-05-02T17:14
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ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости. США представляют наибольшую угрозу космической безопасности, заявили РИА Новости в МИД Китая, комментируя высказывание представителя Пентагона о “противоспутниковом оружии” Пекина и Москвы.“Они (Штаты. — Прим. ред.) — самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самая большая угроза космической безопасности”, — сказали в ведомстве.В китайском МИД подчеркнули, что Вашингтон намеренно клевещет на Пекин, чтобы оправдать расширение собственной военной мощи в космосе.“Мы снова призываем американскую сторону прекратить распространение лживых заявлений, прекратить наращивание вооружений и подготовку к войне в космическом пространстве и по-настоящему взять на себя должную ответственность”, — указали в министерстве.Китайские дипломаты отметили, что США своими действиями провоцируют конфронтацию между крупными странами. При этом Пекин поддерживает идею мирного использования космического пространства и заключения документа о контроле над вооружением в космосе.В МИД России неоднократно указывали, что страна выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. При этом США и их союзники пытаются сделать его новой ареной соперничества, обозначая в качестве основных оппонентов Москву и Пекин.В конце апреля Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Это произошло после того, как Совбез ООН не включил в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что России пришлось наложить вето на американо-японский проект по нескольким причинам. Прежде всего это связано с тем, что предложения Москвы были проигнорированы.
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https://ria.ru/20240406/kosmos-1938286101.html
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китай, сша, в мире, министерство обороны сша, москва, пекин, мид кнр, мария захарова, оон
Китай, США, В мире, Министерство обороны США, Москва, Пекин, МИД КНР, Мария Захарова, ООН
МИД Китая назвал США самой большой угрозой космической безопасности
МИД Китая назвал США самой мощной движущей силой милитаризации космоса
ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости. США представляют наибольшую угрозу космической безопасности, заявили РИА Новости в МИД Китая, комментируя высказывание представителя Пентагона о “противоспутниковом оружии” Пекина и Москвы.
“Они (Штаты. — Прим. ред.) — самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самая большая угроза космической безопасности”, — сказали в ведомстве.
Высокопоставленный представитель Пентагона ранее обвинил Россию и КНР в разработке и развертывании противокосмических вооружений наземного и орбитального базирования. Москва и Пекин неоднократно отвергали подобные обвинения.
В китайском МИД подчеркнули, что Вашингтон
намеренно клевещет на Пекин, чтобы оправдать расширение собственной военной мощи в космосе.
“Мы снова призываем американскую сторону прекратить распространение лживых заявлений, прекратить наращивание вооружений и подготовку к войне в космическом пространстве и по-настоящему взять на себя должную ответственность”, — указали в министерстве.
Китайские дипломаты отметили, что США своими действиями провоцируют конфронтацию между крупными странами. При этом Пекин поддерживает идею мирного использования космического пространства и заключения документа о контроле над вооружением в космосе.
В МИД России неоднократно указывали, что страна выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. При этом США и их союзники пытаются сделать его новой ареной соперничества, обозначая в качестве основных оппонентов Москву и Пекин.
В конце апреля Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии
о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Это произошло после того, как Совбез ООН не включил в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
пояснила, что России пришлось наложить вето на американо-японский проект по нескольким причинам. Прежде всего это связано с тем, что предложения Москвы были проигнорированы.