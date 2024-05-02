https://ria.ru/20240502/koptev-1943551353.html

Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина

Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина - РИА Новости, 02.05.2024

Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина

Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, руководивший Российским космическим агентством и Российским авиационно-космическим агентством... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:53

2024-05-02T18:53

2024-05-02T18:53

космос - риа наука

россия

юрий коптев

роскосмос

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, руководивший Российским космическим агентством и Российским авиационно-космическим агентством в 1992-2004 годах, награждён орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Гагарина ... Коптева Юрия Николаевича - председателя научно-технического совета госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе. Этим же указом орденом Гагарина награждены советник гендиректора по науке Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) Игорь Бармин (ранее руководил предприятием), а также советник гендиректора "Роскосмоса" Владимир Рачук.

https://ria.ru/20240412/kosmonavty-1939516438.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий коптев, роскосмос