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Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина - РИА Новости, 02.05.2024
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18:53 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/koptev-1943551353.html
Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина
Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина - РИА Новости, 02.05.2024
Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина
Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, руководивший Российским космическим агентством и Российским авиационно-космическим агентством... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:53
2024-05-02T18:53
космос - риа наука
россия
юрий коптев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, руководивший Российским космическим агентством и Российским авиационно-космическим агентством в 1992-2004 годах, награждён орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Гагарина ... Коптева Юрия Николаевича - председателя научно-технического совета госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе. Этим же указом орденом Гагарина награждены советник гендиректора по науке Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) Игорь Бармин (ранее руководил предприятием), а также советник гендиректора "Роскосмоса" Владимир Рачук.
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космос - риа наука, россия, юрий коптев, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Коптев, Роскосмос
Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина

Путин наградил первого главу "Роскосмоса" Коптева орденом Гагарина

© Фото : предоставлено РоскосмосомПредседатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев
Председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : предоставлено Роскосмосом
Председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, руководивший Российским космическим агентством и Российским авиационно-космическим агентством в 1992-2004 годах, награждён орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Гагарина ... Коптева Юрия Николаевича - председателя научно-технического совета госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе.
Этим же указом орденом Гагарина награждены советник гендиректора по науке Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) Игорь Бармин (ранее руководил предприятием), а также советник гендиректора "Роскосмоса" Владимир Рачук.
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