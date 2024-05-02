Первого главу "Роскосмоса" наградили орденом Гагарина
Путин наградил первого главу "Роскосмоса" Коптева орденом Гагарина
© Фото : предоставлено РоскосмосомПредседатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев
© Фото : предоставлено Роскосмосом
Председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев, руководивший Российским космическим агентством и Российским авиационно-космическим агентством в 1992-2004 годах, награждён орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Гагарина ... Коптева Юрия Николаевича - председателя научно-технического совета госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе.
Этим же указом орденом Гагарина награждены советник гендиректора по науке Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) Игорь Бармин (ранее руководил предприятием), а также советник гендиректора "Роскосмоса" Владимир Рачук.
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