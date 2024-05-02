Рейтинг@Mail.ru
КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:02 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/konservy-1943459763.html
КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР
КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР - РИА Новости, 02.05.2024
КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР
Партия гуманитарного груза из 25 тонн рыбных консервов дальневосточного производства поступила в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:02
2024-05-02T13:02
надежные люди
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
госдума рф
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943456999_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b9d18a554b71433b685b5ddb0558b847.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Партия гуманитарного груза из 25 тонн рыбных консервов дальневосточного производства поступила в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). "Двадцать пять тонн рыбных консервов от дальневосточного производителя – компании "Устькамчатрыба" – поступили в Донецкую Народную Республику. Партия, переданная в качестве гуманитарной помощи при поддержке КРДВ и депутата Госдумы РФ Зураба Макиева, в ближайшее время будет распределена среди местных жителей, а также военнослужащих российской армии, участвующих в специальной военной операции", - говорится в сообщении. По информации генерального директора "Устькамчатрыба" Валентина Павленко, чьи слова приводятся в сообщении, компания на постоянной основе активно помогает нуждающимся в ДНР, а также военнослужащим на передовой. По его информации, в общей сложности добровольные пожертвования компании превышают 90 миллионов рублей, а также около 70 тонн рыбной продукции. В сообщении отмечается, что средства, которые выделяют дальневосточные производители, направляются на оказание медпомощи, закупку товаров первой необходимости и продуктов питания жителям Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева помощь отправляется на передовую, в зону специальной военной операции для воинов армии России.
https://ria.ru/20240219/svo-1928223501.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943456999_203:0:2870:2000_1920x0_80_0_0_1fa108187f0fe88c4db2050b733def47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, сво, благотворительность, гуманитарная помощь, крдв (корпорация развития дальнего востока и арктики)
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь, КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики)

КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР

© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиДальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Партия гуманитарного груза из 25 тонн рыбных консервов дальневосточного производства поступила в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
"Двадцать пять тонн рыбных консервов от дальневосточного производителя – компании "Устькамчатрыба" – поступили в Донецкую Народную Республику. Партия, переданная в качестве гуманитарной помощи при поддержке КРДВ и депутата Госдумы РФ Зураба Макиева, в ближайшее время будет распределена среди местных жителей, а также военнослужащих российской армии, участвующих в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиДальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
По информации генерального директора "Устькамчатрыба" Валентина Павленко, чьи слова приводятся в сообщении, компания на постоянной основе активно помогает нуждающимся в ДНР, а также военнослужащим на передовой. По его информации, в общей сложности добровольные пожертвования компании превышают 90 миллионов рублей, а также около 70 тонн рыбной продукции.
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиДальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
В сообщении отмечается, что средства, которые выделяют дальневосточные производители, направляются на оказание медпомощи, закупку товаров первой необходимости и продуктов питания жителям Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева помощь отправляется на передовую, в зону специальной военной операции для воинов армии России.
Власти Магадана отправили морепродукты и сети в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Власти Магадана отправили морепродукты и сети в зону СВО
19 февраля, 13:16
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСВОБлаготворительностьГуманитарная помощьКРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала