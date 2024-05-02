КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиДальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Партия гуманитарного груза из 25 тонн рыбных консервов дальневосточного производства поступила в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
"Двадцать пять тонн рыбных консервов от дальневосточного производителя – компании "Устькамчатрыба" – поступили в Донецкую Народную Республику. Партия, переданная в качестве гуманитарной помощи при поддержке КРДВ и депутата Госдумы РФ Зураба Макиева, в ближайшее время будет распределена среди местных жителей, а также военнослужащих российской армии, участвующих в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиДальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
По информации генерального директора "Устькамчатрыба" Валентина Павленко, чьи слова приводятся в сообщении, компания на постоянной основе активно помогает нуждающимся в ДНР, а также военнослужащим на передовой. По его информации, в общей сложности добровольные пожертвования компании превышают 90 миллионов рублей, а также около 70 тонн рыбной продукции.
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиДальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Дальний Восток передал очередную партию рыбной продукции жителям ДНР и участникам СВО
В сообщении отмечается, что средства, которые выделяют дальневосточные производители, направляются на оказание медпомощи, закупку товаров первой необходимости и продуктов питания жителям Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева помощь отправляется на передовую, в зону специальной военной операции для воинов армии России.
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