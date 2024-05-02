https://ria.ru/20240502/konservy-1943459763.html

КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР

КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР - РИА Новости, 02.05.2024

КРДВ: партия из 25 тонн рыбных консервов поступила в ДНР

Партия гуманитарного груза из 25 тонн рыбных консервов дальневосточного производства поступила в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:02

2024-05-02T13:02

2024-05-02T13:02

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Партия гуманитарного груза из 25 тонн рыбных консервов дальневосточного производства поступила в Донецкую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). "Двадцать пять тонн рыбных консервов от дальневосточного производителя – компании "Устькамчатрыба" – поступили в Донецкую Народную Республику. Партия, переданная в качестве гуманитарной помощи при поддержке КРДВ и депутата Госдумы РФ Зураба Макиева, в ближайшее время будет распределена среди местных жителей, а также военнослужащих российской армии, участвующих в специальной военной операции", - говорится в сообщении. По информации генерального директора "Устькамчатрыба" Валентина Павленко, чьи слова приводятся в сообщении, компания на постоянной основе активно помогает нуждающимся в ДНР, а также военнослужащим на передовой. По его информации, в общей сложности добровольные пожертвования компании превышают 90 миллионов рублей, а также около 70 тонн рыбной продукции. В сообщении отмечается, что средства, которые выделяют дальневосточные производители, направляются на оказание медпомощи, закупку товаров первой необходимости и продуктов питания жителям Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева помощь отправляется на передовую, в зону специальной военной операции для воинов армии России.

https://ria.ru/20240219/svo-1928223501.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, сво, благотворительность, гуманитарная помощь, крдв (корпорация развития дальнего востока и арктики)