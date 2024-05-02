Россия призвала страны воздержаться от швейцарской конференции по Украине
МИД России призвал страны воздержаться от швейцарской конференции по Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия призывает партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще раз подтверждаем и подчеркиваем, что Россия не будет участвовать в швейцарских "саммитах" ни на первом, ни на последующих этапах, вне зависимости от того, получит приглашение или нет. Призываем также наших партнёров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжения противостояния с Россией", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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По ее словам, если бы Берн действительно хотел дать старт новому переговорному процессу, то он бы, "во-первых, предпринял шаги к восстановлению утраченного нейтралитета, а во-вторых, включил бы в повестку "саммита" совсем другие вопросы, такие как прекращение оружейных поставок ВСУ, подтверждение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, признание современных территориальных реалий, деструктивная роль расширения НАТО, незаконность санкционной политики, неонацистская сущность киевского режима, соблюдение Киевом прав человека, нацменьшинств и русскоязычных граждан".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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