https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943444489.html
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мирная" конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия РФ нельзя говорить о... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:26
2024-05-02T12:26
2024-05-02T12:26
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мирная" конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия РФ нельзя говорить о серьёзных ожиданиях. "Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат. Все остальное, наша позиция хорошо известна относительно переговоров. Она последовательна, она абсолютно прозрачна. И она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к такому диалогу.
https://ria.ru/20240502/shveytsariya-1943433739.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
Песков: мирная конференция в Швейцарии без России явно не нацелена на результат