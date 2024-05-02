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В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943444489.html
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мирная" конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия РФ нельзя говорить о... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:26
2024-05-02T12:26
специальная военная операция на украине
россия
швейцария
москва
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мирная" конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия РФ нельзя говорить о серьёзных ожиданиях. "Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат. Все остальное, наша позиция хорошо известна относительно переговоров. Она последовательна, она абсолютно прозрачна. И она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к такому диалогу.
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россия, швейцария, москва, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине

Песков: мирная конференция в Швейцарии без России явно не нацелена на результат

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мирная" конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия РФ нельзя говорить о серьёзных ожиданиях.
"Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат. Все остальное, наша позиция хорошо известна относительно переговоров. Она последовательна, она абсолютно прозрачна. И она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим президентом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к такому диалогу.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвейцарияМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
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