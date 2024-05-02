https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html

СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США

СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США - РИА Новости, 02.05.2024

СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США

СМИ: Китай отказался от новых переговоров по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет Semafor со ссылкой на источник в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:00

2024-05-02T11:00

2024-05-02T11:00

в мире

китай

сша

государственный департамент сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. СМИ: Китай отказался от новых переговоров по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет Semafor со ссылкой на источник в Госдепартаменте США."К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты", — пояснил собеседник издания.В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил Semafor, что США должны прекратить свою мегафонную дипломатию и призвал ядерные державы значительно сократить арсеналы для продолжения дискуссии по контролю над вооружениями.В ноябре США и Китай провели первую за почти пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями, и хотя эти переговоры не имели существенного результата, они были восприняты как небольшой шаг вперед. Тем временем в Вашингтоне крепнет обеспокоенность растущим ядерным арсеналом Китая, который, по данным Пентагона, насчитывает более 500 действующих ядерных боеголовок и, как ожидается, достигнет 1000 к концу десятилетия.Пекин же заявляет, что Китай придерживается политики ненанесения первого удара. В феврале китайский МИД призвал США принять аналогичную политику.

https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932326664.html

https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша