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СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США - РИА Новости, 02.05.2024
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11:00 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США - РИА Новости, 02.05.2024
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США
СМИ: Китай отказался от новых переговоров по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет Semafor со ссылкой на источник в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:00
2024-05-02T11:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. СМИ: Китай отказался от новых переговоров по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет Semafor со ссылкой на источник в Госдепартаменте США."К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты", — пояснил собеседник издания.В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил Semafor, что США должны прекратить свою мегафонную дипломатию и призвал ядерные державы значительно сократить арсеналы для продолжения дискуссии по контролю над вооружениями.В ноябре США и Китай провели первую за почти пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями, и хотя эти переговоры не имели существенного результата, они были восприняты как небольшой шаг вперед. Тем временем в Вашингтоне крепнет обеспокоенность растущим ядерным арсеналом Китая, который, по данным Пентагона, насчитывает более 500 действующих ядерных боеголовок и, как ожидается, достигнет 1000 к концу десятилетия.Пекин же заявляет, что Китай придерживается политики ненанесения первого удара. В феврале китайский МИД призвал США принять аналогичную политику.
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932326664.html
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в мире, китай, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США

В Госдепе сообщили от отказе КНР от переговоров с США по ядерному оружию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. СМИ: Китай отказался от новых переговоров по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года, пишет Semafor со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.
"К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты", — пояснил собеседник издания.
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В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил Semafor, что США должны прекратить свою мегафонную дипломатию и призвал ядерные державы значительно сократить арсеналы для продолжения дискуссии по контролю над вооружениями.
В ноябре США и Китай провели первую за почти пять лет встречу по контролю над ядерными вооружениями, и хотя эти переговоры не имели существенного результата, они были восприняты как небольшой шаг вперед. Тем временем в Вашингтоне крепнет обеспокоенность растущим ядерным арсеналом Китая, который, по данным Пентагона, насчитывает более 500 действующих ядерных боеголовок и, как ожидается, достигнет 1000 к концу десятилетия.
Пекин же заявляет, что Китай придерживается политики ненанесения первого удара. В феврале китайский МИД призвал США принять аналогичную политику.
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