https://ria.ru/20240502/kitay-1943391873.html
Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36
Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36 - РИА Новости, 02.05.2024
Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36
Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36, число обнаруженных под завалами машин... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:23
2024-05-02T04:23
2024-05-02T04:23
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гуандун
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китай
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ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36, число обнаруженных под завалами машин возросло до 23, сообщило агентство Синьхуа. Ранее сообщалось, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщалось, что в результате ЧП под завалами оказались 20 автомобилей, 24 человека погибли. "По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.
https://ria.ru/20240417/attraktsion-1940559425.html
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в мире, гуандун, фуцзянь, китай
В мире, Гуандун, Фуцзянь, Китай
Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36
Синьхуа: число погибших при обрушении участка автотрассы в Китае выросло до 36
ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36, число обнаруженных под завалами машин возросло до 23, сообщило агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщалось, что в результате ЧП под завалами оказались 20 автомобилей, 24 человека погибли.
"По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.