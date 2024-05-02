https://ria.ru/20240502/kitay-1943391873.html

Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36

Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36 - РИА Новости, 02.05.2024

Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36

Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36, число обнаруженных под завалами машин... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:23

2024-05-02T04:23

2024-05-02T04:23

в мире

гуандун

фуцзянь

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ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36, число обнаруженных под завалами машин возросло до 23, сообщило агентство Синьхуа. Ранее сообщалось, что ЧП произошло в среду примерно в 2.10 (21.10 вторника мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщалось, что в результате ЧП под завалами оказались 20 автомобилей, 24 человека погибли. "По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

https://ria.ru/20240417/attraktsion-1940559425.html

https://ria.ru/20240430/yaponiya-1943107849.html

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в мире, гуандун, фуцзянь, китай