https://ria.ru/20240502/khaker-1943384585.html

В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку

В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку - РИА Новости, 02.05.2024

В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку

Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил американский минюст. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T01:21

2024-05-02T01:21

2024-05-02T01:36

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил американский минюст. Гражданин Украины Ярослав Васинский был арестован в Польше в октябре 2021 года. Вскоре после ареста он был включен в санкционный список, а затем экстрадирован в США. Он признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинений в связи с кибервымогательствами, в том числе в составе известной хакерской группировки REvil. Предполагается, что среди жертв хакера - американская IT-компания Kaseya. "Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысяч атак с использованием программ-вымогателей", - говорится в сообщении. Как отмечается, Васинский вместе с сообщниками причастен ко взлому тысячи компьютеров по всему миру и требованию выкупа в более чем 700 миллионов долларов за нераскрытие персональных данных "жертв".

https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html

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