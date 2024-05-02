https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России - РИА Новости, 02.05.2024
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина имеет право наносить удары по России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:28
2024-05-02T21:28
2024-05-02T22:37
специальная военная операция на украине
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в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина имеет право наносить удары по России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю", написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале."На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудил Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", — отметила дипломат.Так она прокомментировала ситуацию с аннулированием новости Reuters, в которой говорилось, что Кэмерон во время визита в Киев заявил о праве ВСУ бить по российской территории оружием из Британии.Агентство пообещало выпустить пересмотренную версию интервью с главой британского МИД.После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.Кроме того, по данным Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с боевыми планами, в частности он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
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МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
Захарова уверена, что Кэмерон действительно говорил о праве Украины атаковать РФ