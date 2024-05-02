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МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 02.05.2024 (обновлено: 22:37 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России - РИА Новости, 02.05.2024
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина имеет право наносить удары по России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:28
2024-05-02T22:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
лондон
дэвид кэмерон
мария захарова
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина имеет право наносить удары по России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю", написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале."На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудил Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", — отметила дипломат.Так она прокомментировала ситуацию с аннулированием новости Reuters, в которой говорилось, что Кэмерон во время визита в Киев заявил о праве ВСУ бить по российской территории оружием из Британии.Агентство пообещало выпустить пересмотренную версию интервью с главой британского МИД.После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.Кроме того, по данным Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с боевыми планами, в частности он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240412/dragonfire-1939539191.html
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россия, украина, лондон, дэвид кэмерон, мария захарова, в мире, вооруженные силы украины, тони радакин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Лондон, Дэвид Кэмерон, Мария Захарова, В мире, Вооруженные силы Украины, Тони Радакин, Киев
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России

Захарова уверена, что Кэмерон действительно говорил о праве Украины атаковать РФ

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина имеет право наносить удары по России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю", написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.
"На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудил Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", — отметила дипломат.
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12 апреля, 10:34
Так она прокомментировала ситуацию с аннулированием новости Reuters, в которой говорилось, что Кэмерон во время визита в Киев заявил о праве ВСУ бить по российской территории оружием из Британии.
Агентство пообещало выпустить пересмотренную версию интервью с главой британского МИД.
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"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
Вчера, 08:00
После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.
Кроме того, по данным Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с боевыми планами, в частности он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
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24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛондонДэвид КэмеронМария ЗахароваВ миреВооруженные силы УкраиныТони РадакинКиев
 
 
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