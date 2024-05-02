https://ria.ru/20240502/kemeron-1943573617.html

В МИД прокомментировали слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

В МИД прокомментировали слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 02.05.2024

В МИД прокомментировали слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары по территории РФ... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:13

2024-05-02T21:13

2024-05-02T21:13

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украина

сша

мария захарова

дэвид кэмерон

тони радакин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары по территории РФ британским оружием, сравнив киевский режим с "выкормленной" Западом террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Глава МИД Великобритании во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. "Пусть готовится к тому, что киевский режим будет наносить удары британским орудием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды"*, - сказала Захарова РИА Новости. Ранее сообщалось, что начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Отмечалось, что он полагает, что Украина намерена увеличить число атак по территории России. Ранее сообщалось, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942661207.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922093991.html

россия

украина

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россия, украина, сша, мария захарова, дэвид кэмерон, тони радакин, нато, вооруженные силы украины, в мире