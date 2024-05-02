https://ria.ru/20240502/ivleeva-1943421543.html
Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии
Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии - РИА Новости, 02.05.2024
Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии
Штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, обжалован, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:44
2024-05-02T10:44
2024-05-02T11:24
происшествия
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, обжалован, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Сегодня подали апелляционную жалобу", - сказал он. Ранее в ходе заседания в Тверском суде Москвы стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суд не явилась. Ее адвокат просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава преступления и истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установлен 11 января 2024 года, то есть спустя почти два года с момента выхода поста. В постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что Ивлееву оштрафовали за "длящееся нарушение". Она была обязана удалить пост из открытого доступа, однако не сделала этого, что 27 февраля было обнаружено "должностным лицом", отметили в суде. Инстанция указывает, что срок привлечения к административной ответственности, а по данному составу он составляет 90 дней, исчисляется с момента обнаружения спорной публикации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240402/golaya_vecherinka-1937230232.html
https://ria.ru/20240422/khinshteyn-1941548456.html
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происшествия, анастасия ивлеева, "голая вечеринка"
Происшествия, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка"
Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии
Адвокат: блогер Ивлеева обжаловала штраф в 50 тысяч рублей
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, обжалован, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
«
"Сегодня подали апелляционную жалобу", - сказал он.
Ранее в ходе заседания в Тверском суде Москвы стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суд не явилась. Ее адвокат просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава преступления и истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установлен 11 января 2024 года, то есть спустя почти два года с момента выхода поста.
В постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что Ивлееву оштрафовали за "длящееся нарушение". Она была обязана удалить пост из открытого доступа, однако не сделала этого, что 27 февраля было обнаружено "должностным лицом", отметили в суде.
Инстанция указывает, что срок привлечения к административной ответственности, а по данному составу он составляет 90 дней, исчисляется с момента обнаружения спорной публикации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.