https://ria.ru/20240502/ivleeva-1943421543.html

Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии

Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии - РИА Новости, 02.05.2024

Ивлеева обжаловала штраф за диискредитацию армии

Штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, обжалован, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:44

2024-05-02T10:44

2024-05-02T11:24

происшествия

анастасия ивлеева

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, обжалован, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Сегодня подали апелляционную жалобу", - сказал он. Ранее в ходе заседания в Тверском суде Москвы стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суд не явилась. Ее адвокат просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава преступления и истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установлен 11 января 2024 года, то есть спустя почти два года с момента выхода поста. В постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что Ивлееву оштрафовали за "длящееся нарушение". Она была обязана удалить пост из открытого доступа, однако не сделала этого, что 27 февраля было обнаружено "должностным лицом", отметили в суде. Инстанция указывает, что срок привлечения к административной ответственности, а по данному составу он составляет 90 дней, исчисляется с момента обнаружения спорной публикации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240402/golaya_vecherinka-1937230232.html

https://ria.ru/20240422/khinshteyn-1941548456.html

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происшествия, анастасия ивлеева, "голая вечеринка"