https://ria.ru/20240502/ishim-1943399274.html

В городе Ишим снизился уровень воды в одноименной реке

В городе Ишим снизился уровень воды в одноименной реке - РИА Новости, 02.05.2024

В городе Ишим снизился уровень воды в одноименной реке

Вода в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области в течение среды продержалась на отметке 1057 сантиметров, снизившись к 8.00 (6.00 мск) четверга на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:37

2024-05-02T07:37

2024-05-02T07:37

ишим (река)

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Вода в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области в течение среды продержалась на отметке 1057 сантиметров, снизившись к 8.00 (6.00 мск) четверга на восемь сантиметров, до 1049 сантиметров, сообщает областное правительство. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме - 1049 сантиметров, минус восемь сантиметров за сутки, на 22.00 (20.00 мск) среды уровень воды был на отметке 1057 сантиметров, изменений уровня воды с 8.00 (6.00 мск) не было. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъём воды здесь зафиксирован 22 апреля на отметке 1064 сантиметра, затем до 26 апреля шел спад, а с 27 апреля с отметки 1024 сантиметра начался вторичный подъём воды в реке. Предполагалось, что он может продлиться по пятницы. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона затоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.

https://ria.ru/20240502/ishim-1943397351.html

https://ria.ru/20240502/ishim-1943397256.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия