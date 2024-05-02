https://ria.ru/20240502/ishim-1943397351.html

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское держится на отметке выше критической

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское держится на отметке выше критической - РИА Новости, 02.05.2024

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское держится на отметке выше критической

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки повысился на 4 сантиметра и на 08.00 (6.00 мск) составляет 1232 сантиметра, с 22.00 (20.00... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:43

2024-05-02T06:43

2024-05-02T06:48

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки повысился на 4 сантиметра и на 08.00 (6.00 мск) составляет 1232 сантиметра, с 22.00 (20.00 мск) повышений не зафиксировано.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1232 сантиметра, плюс 4 сантиметра за сутки, данные с 22.00 (20.00 мск) 1 мая не изменились.Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, около 8 тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплены 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.

https://ria.ru/20240502/ishim-1943397256.html

https://ria.ru/20240501/evakuatsiya-1943290203.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)