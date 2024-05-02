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В Ингушетии у мужчины изъяли более 20 охолощенных автоматов и пистолетов
В Ингушетии у мужчины изъяли более 20 охолощенных автоматов и пистолетов - РИА Новости, 02.05.2024
В Ингушетии у мужчины изъяли более 20 охолощенных автоматов и пистолетов
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии изъяли у местного жителя более 20 охолощенных автоматов и пистолетов и свыше 2,6 тысячи холостых патронов к... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:06
2024-05-02T17:06
2024-05-02T17:06
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии изъяли у местного жителя более 20 охолощенных автоматов и пистолетов и свыше 2,6 тысячи холостых патронов к ним, которые не были зарегистрированы, он сдавал их в аренду на праздники, сообщило региональное МВД. "Сотрудники МВД по Ингушетии и ВОГ МВД России в Ингушетии при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" обнаружили и изъяли в домовладении жителя селения Сагопши, как установлено экспертом, 22 единицы охолощенного оружия", - говорится в сообщении. Среди изъятого 10 автоматов Калашникова, 10 пистолетов, том числе ТТ, ПМ и Glock, а также два пистолета-пулемета ППШ и свыше 2,6 тысячи холостых боеприпасов. "Полицейские установили, что данное охолощенное оружие не зарегистрировано. Владелец сдавал его в аренду на праздничные мероприятия. В действиях мужчины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил приобретения, продажи, передачи, хранения и учета оружия и патронов к нему)", - уточняет министерство.
https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ингушетии у мужчины изъяли более 20 охолощенных автоматов и пистолетов
МВД: в Ингушетии у мужчины изъяли 22 единицы охолощенного оружия