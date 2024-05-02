https://ria.ru/20240502/himars-1943462857.html

ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS

ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS - РИА Новости, 02.05.2024

ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS

Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:14

2024-05-02T13:14

2024-05-02T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "За сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240424/ssha-1942128374.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф