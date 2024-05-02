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ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 02.05.2024 (обновлено: 13:21 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/himars-1943462857.html
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS - РИА Новости, 02.05.2024
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:14
2024-05-02T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "За сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили две украинские боевые машины HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"За сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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