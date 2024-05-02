https://ria.ru/20240502/himars-1943462857.html
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS - РИА Новости, 02.05.2024
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:14
2024-05-02T13:14
2024-05-02T13:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "За сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240424/ssha-1942128374.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили две украинские боевые машины HIMARS