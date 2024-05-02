https://ria.ru/20240502/gruziya-1943392363.html

В Госдепе заявили, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО

В Госдепе заявили, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдепе заявили, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО

Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах, заявил официальный представитель госдепа Мэттью... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:35

2024-05-02T04:35

2024-05-02T05:01

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", — говорится в заявлении Миллера. По его словам, США 32 года оказывают помощь экономике Грузии, а в Тбилиси в ответ неверно характеризуют это сотрудничество, что подрывает его. США осуждают применение силы против протестующих, подчеркнул Миллер. При этом ставший предметом спора закон, по его словам, "вдохновлен" Москвой. О том, что в самих США уже давно действует закон об иностранных агентах, Миллер умолчал. Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении. При этом законодательному органу не составит труда преодолеть вето главы государства. Для этого парламенту нужно простое большинство состава депутатов. Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943373553.html

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, нато, государственный департамент сша