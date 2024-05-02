https://ria.ru/20240502/gazprom-1943517443.html

Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности

Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности - РИА Новости, 02.05.2024

Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности

Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:26

2024-05-02T16:26

2024-05-02T16:27

экономика

газпром

московская биржа

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,1 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей. К 16.14 мск акции компании теряли 3,1%. До выхода финотчетности акции "Газпрома" прибавляли чуть более 1%.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, московская биржа, россия