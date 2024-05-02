https://ria.ru/20240502/gazprom-1943517443.html
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности - РИА Новости, 02.05.2024
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности
Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:26
2024-05-02T16:26
2024-05-02T16:27
экономика
газпром
московская биржа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_81bd0f89ea44c8796ca7eb5c88f3e501.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,1 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей. К 16.14 мск акции компании теряли 3,1%. До выхода финотчетности акции "Газпрома" прибавляли чуть более 1%.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_3162646ab0dd238223324ae0a8af1779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, московская биржа, россия
Экономика, Газпром, Московская биржа, Россия
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности
Акции "Газпрома" потеряли более 3% после публикации финансовой отчетности
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи
Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,1 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей.
К 16.14 мск акции компании теряли 3,1%. До выхода финотчетности акции "Газпрома" прибавляли чуть более 1%.