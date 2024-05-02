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Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности - РИА Новости, 02.05.2024
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16:26 02.05.2024 (обновлено: 16:27 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/gazprom-1943517443.html
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности - РИА Новости, 02.05.2024
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности
Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:26
2024-05-02T16:27
экономика
газпром
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,1 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей. К 16.14 мск акции компании теряли 3,1%. До выхода финотчетности акции "Газпрома" прибавляли чуть более 1%.
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экономика, газпром, московская биржа, россия
Экономика, Газпром, Московская биржа, Россия
Акции "Газпрома" перешли к падению после публикации финотчетности

Акции "Газпрома" потеряли более 3% после публикации финансовой отчетности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис ОАО "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к падению и теряют более 3% после публикации финансовой отчетности, следует из данных Московской биржи
Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,1 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей.
К 16.14 мск акции компании теряли 3,1%. До выхода финотчетности акции "Газпрома" прибавляли чуть более 1%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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