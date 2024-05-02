https://ria.ru/20240502/frantsiya-1943534443.html

В Совфеде предупредили об угрозе больших потерь для Франции

В Совфеде предупредили об угрозе больших потерь для Франции - РИА Новости, 02.05.2024

В Совфеде предупредили об угрозе больших потерь для Франции

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:32

2024-05-02T17:32

2024-05-02T17:32

специальная военная операция на украине

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сергей цеков

эммануэль макрон

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линию фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями. Макрону стоит понять, хотя он в это и не верит, что если они будут нагло и агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, получат удар по своей территории. Макрон доиграется и сомневаюсь, что когда запахнет жареным, его поддержат другие страны НАТО", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, вероятность ввода французских войск, пусть и ограниченного контингента, на территорию Украины остается, но на данный момент это пока всего лишь "громкие слова" Макрона. "На Западе понимают, что Украина проигрывает, отсюда и подобные заявления Макрона", - подчеркнул сенатор. Ранее в интервью изданию Economist Макрон заявил, что "безусловно" по-прежнему придерживается идеи возможной отправки войск на Украину. Он отметил, что не исключает этого при условии, если РФ прорвет линии фронта и если будет просьба со стороны Украины. Он также заявил, что "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. В феврале Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, россия, сергей цеков, эммануэль макрон, совет федерации рф