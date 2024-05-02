В Совфеде предупредили об угрозе больших потерь для Франции
Сенатор Цеков: ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линию фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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"Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями. Макрону стоит понять, хотя он в это и не верит, что если они будут нагло и агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, получат удар по своей территории. Макрон доиграется и сомневаюсь, что когда запахнет жареным, его поддержат другие страны НАТО", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, вероятность ввода французских войск, пусть и ограниченного контингента, на территорию Украины остается, но на данный момент это пока всего лишь "громкие слова" Макрона. "На Западе понимают, что Украина проигрывает, отсюда и подобные заявления Макрона", - подчеркнул сенатор.
Ранее в интервью изданию Economist Макрон заявил, что "безусловно" по-прежнему придерживается идеи возможной отправки войск на Украину. Он отметил, что не исключает этого при условии, если РФ прорвет линии фронта и если будет просьба со стороны Украины. Он также заявил, что "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину.
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В феврале Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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