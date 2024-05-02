https://ria.ru/20240502/forum-1943583077.html

В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю"

В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю" - РИА Новости, 02.05.2024

В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю"

Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" открылся концертом в селе Красный Яр в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T22:43

2024-05-02T22:43

2024-05-02T22:43

самарская область

великобритания

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общество

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САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" открылся концертом в селе Красный Яр в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "В этом году концертная программа (форума) "Гитары в строю" охватывает Самару, Тольятти и ряд муниципальных районов региона. Первое выступление участников форума состоялось в селе Красный Яр в доме культуры "Мечта", - говорится в сообщении правительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что концерт собрал полный зал зрителей. В их числе были и ветераны СВО, и семьи военнослужащих. Азаров сообщил, что ряд артистов, включая тех, кто приехал на мероприятие во второй раз, подвергаются гонениям в своих странах, однако не отказываются от своих идей. На концерте выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Оперная певица Дин Яо из Китая исполнила песню на родном языке, русскую народную песню "Волга-реченька" и песню времен Великой Отечественной войны "Давай закурим" на музыку Модеста Табачникова и стихи Ильи Френкеля. Кроме того, русские народные песни и песни военных лет представил Джими МакРэй из Великобритании.

https://ria.ru/20240502/forum-1943413547.html

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самарская область

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тольятти

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самарская область, великобритания, тольятти, дмитрий азаров, общество