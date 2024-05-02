Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю" - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/forum-1943583077.html
В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю"
В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю" - РИА Новости, 02.05.2024
В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю"
Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" открылся концертом в селе Красный Яр в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:43
2024-05-02T22:43
самарская область
великобритания
тольятти
дмитрий азаров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938114464_0:170:3034:1877_1920x0_80_0_0_050cbd3a0a90613b41c2fac89a0e1855.jpg
САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" открылся концертом в селе Красный Яр в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "В этом году концертная программа (форума) "Гитары в строю" охватывает Самару, Тольятти и ряд муниципальных районов региона. Первое выступление участников форума состоялось в селе Красный Яр в доме культуры "Мечта", - говорится в сообщении правительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что концерт собрал полный зал зрителей. В их числе были и ветераны СВО, и семьи военнослужащих. Азаров сообщил, что ряд артистов, включая тех, кто приехал на мероприятие во второй раз, подвергаются гонениям в своих странах, однако не отказываются от своих идей. На концерте выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Оперная певица Дин Яо из Китая исполнила песню на родном языке, русскую народную песню "Волга-реченька" и песню времен Великой Отечественной войны "Давай закурим" на музыку Модеста Табачникова и стихи Ильи Френкеля. Кроме того, русские народные песни и песни военных лет представил Джими МакРэй из Великобритании.
https://ria.ru/20240502/forum-1943413547.html
https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html
самарская область
великобритания
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938114464_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_545d1d6d0495103506b449128edea896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, великобритания, тольятти, дмитрий азаров, общество
Самарская область, Великобритания, Тольятти, Дмитрий Азаров, Общество
В Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю"

В Красном Яре Самарской области открылся антифашистский форум "Гитары в строю"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" открылся концертом в селе Красный Яр в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"В этом году концертная программа (форума) "Гитары в строю" охватывает Самару, Тольятти и ряд муниципальных районов региона. Первое выступление участников форума состоялось в селе Красный Яр в доме культуры "Мечта", - говорится в сообщении правительства.
На антифашистском форуме в Самаре выступят представители 12 стран
В форуме "Гитары в строю" примут участие представители 12 стран
Вчера, 09:59
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что концерт собрал полный зал зрителей. В их числе были и ветераны СВО, и семьи военнослужащих. Азаров сообщил, что ряд артистов, включая тех, кто приехал на мероприятие во второй раз, подвергаются гонениям в своих странах, однако не отказываются от своих идей.
На концерте выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Оперная певица Дин Яо из Китая исполнила песню на родном языке, русскую народную песню "Волга-реченька" и песню времен Великой Отечественной войны "Давай закурим" на музыку Модеста Табачникова и стихи Ильи Френкеля. Кроме того, русские народные песни и песни военных лет представил Джими МакРэй из Великобритании.
Участники Международного фестиваля антифашистской песни Гитары в строю - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Самаре пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю"
Вчера, 00:11
 
Самарская областьВеликобританияТольяттиДмитрий АзаровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала