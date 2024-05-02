https://ria.ru/20240502/forum-1943413547.html

В форуме "Гитары в строю" примут участие представители 12 стран

В форуме "Гитары в строю" примут участие представители 12 стран - РИА Новости, 02.05.2024

В форуме "Гитары в строю" примут участие представители 12 стран

Участниками второго Международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю" станут представители 12 стран, в том числе Италии, Великобритании,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:59

2024-05-02T09:59

2024-05-02T09:59

культура

великобритания

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Участниками второго Международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю" станут представители 12 стран, в том числе Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая, Сербии, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Форум стартовал накануне в региональной столице. Он продлится до 5 мая. "К нам приехали не только замечательные артисты, но и ведущие политологи нашей страны и иностранных государств, которые готовы обсудить честно, что происходит в мире сегодня, какому злу противостоит Россия, готовы поговорить и о дне сегодняшнем, и вспомнить, как все вместе противостояли нацизму 80 лет назад, как вместе победили это зло в Европе и в мире", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, слова которого привели в пресс-службе. Глава региона поприветствовал иностранных участников. Он подчеркнул, что география форума расширится и внутри региона: концерты состоятся не только в крупных городах, но и в районах области - Большеглушицком, Красноярском, Волжском, Шигонском, Челно-Вершинском. Артисты также выступят в госпиталях для защитников Отечества. "Гитары в строю" расширяются - в этом году проводятся в формате не фестиваля, а форума, состоятся не только концерты, но и научная конференция. Центральным событием станет встреча в формате круглого стола, которая пройдет 3 мая. В мероприятии примут участие российские и иностранные политологи, журналисты, общественные деятели и деятели культуры, рассказали в пресс-службе. Тема круглого стола – "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения" – логически продолжит тематику научной конференции. Участниками станут специалисты из России, Европы и Северной Америки. Помимо российских историков, политологов, журналистов, деятелей культуры, представителей молодежных и патриотических организаций, в круглом столе примут участие такие известные зарубежные общественные деятели, как Джими МакРэй (Великобритания), Йохан Бекман (Финляндия), Гедрюс Грабаускас (Литва), Олег Ясинский (Чили), Мирко Калуджерович (Черногория) и другие. Каждый желающий сможет присоединиться к интернет-трансляции круглого стола. На концертах артисты исполнят произведения разных жанров, прозвучат фольклорные произведения, песни военных лет, инструментальная музыка. "Наш фестиваль и наш регион совершенно точно вызовет повышенное внимание. Мы действительно становимся центром международного антифашистского движения", - отметил Азаров. Глава региона напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей, здесь был открыт культурный фронт, здесь ковался духовный стержень будущей Победы. "Как оружие, которое побеждало на фронтах Великой Отечественной войны, и как оружие, которое укрепляло веру в победу в каждом гражданине нашей великой и прекрасной страны, вселяло эту уверенность в наших союзников и панику в наших врагов. Мы гордимся высоким званием запасной столицы и гордимся вновь тем, что стали центром антифашистского движения. То, что делается здесь, очень важно сегодня в нашей борьбе с нацизмом - не только нашей страны, но и всех людей, которые понимают, с кем и с чем борется сегодня Россия", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240425/osvobozhdenie-1940786990.html

https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html

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Ольга Фомченкова

великобритания, черногория, самарская область, дмитрий азаров, йохан бекман, новости культуры