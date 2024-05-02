https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html

В Самаре пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю"

В Самаре пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю" - РИА Новости, 02.05.2024

В Самаре пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю"

Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" пройдет в Самаре со 2 по 5 мая, в рамках форума состоятся научные конференции и... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:11

2024-05-02T00:11

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культура

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САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" пройдет в Самаре со 2 по 5 мая, в рамках форума состоятся научные конференции и выступления российских и зарубежных музыкантов перед участниками СВО и бойцами российской армии, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области. "Со 2 по 5 мая 2024 года в Самарской области во второй раз пройдет Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю"... В преддверии Дня Победы в рамках форума пройдут не только выступления российских и зарубежных музыкантов и исполнителей, но также научные конференции с участием выдающихся зарубежных и российских историков", - говорится в сообщении правительства региона. Конференции будут посвящены историческому значению роли СССР и Красной Армии в достижении победы над нацистской Германией. Российские и иностранные политологи, журналисты и другие участники в формате круглого стола также обсудят актуальные уроки победы во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения. Музыкальная программа форума будет включать выступления артистов из России, Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая и Сербии. Важной составляющей программы станут выступления зарубежных артистов перед бойцами армии РФ и участниками СВО, которые находятся на лечении и реабилитации в военных госпиталях и санаториях. Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю" впервые прошел в Самарской области с 1 по 6 мая прошлого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального правительства. За шесть дней фестивальные площадки посетили свыше 50 тысяч жителей и гостей области.

https://ria.ru/20240501/putin-1943349564.html

https://ria.ru/20240423/polk-1941744340.html

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самара

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Максим Горбачев

самарская область, самара, россия, общество