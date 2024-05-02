В Самаре пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю"
Российские и зарубежные музыканты выступят на форуме "Гитары в строю" в Самаре
© Фото : Международный фестиваль "Гитары в строю!"Участники Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю"
Участники Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю". Архивное фото
САМАРА, 2 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" пройдет в Самаре со 2 по 5 мая, в рамках форума состоятся научные конференции и выступления российских и зарубежных музыкантов перед участниками СВО и бойцами российской армии, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.
"Со 2 по 5 мая 2024 года в Самарской области во второй раз пройдет Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю"... В преддверии Дня Победы в рамках форума пройдут не только выступления российских и зарубежных музыкантов и исполнителей, но также научные конференции с участием выдающихся зарубежных и российских историков", - говорится в сообщении правительства региона.
Конференции будут посвящены историческому значению роли СССР и Красной Армии в достижении победы над нацистской Германией. Российские и иностранные политологи, журналисты и другие участники в формате круглого стола также обсудят актуальные уроки победы во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения.
Музыкальная программа форума будет включать выступления артистов из России, Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая и Сербии. Важной составляющей программы станут выступления зарубежных артистов перед бойцами армии РФ и участниками СВО, которые находятся на лечении и реабилитации в военных госпиталях и санаториях.
Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю" впервые прошел в Самарской области с 1 по 6 мая прошлого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального правительства. За шесть дней фестивальные площадки посетили свыше 50 тысяч жителей и гостей области.
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