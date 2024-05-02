https://ria.ru/20240502/festival-1943383364.html

Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии

Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии - РИА Новости, 02.05.2024

Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии

Лауреатом первой степени шестого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стал Цзи Пангъю из Китая, они вместе с Василием Герелло исполнили песню... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:51

2024-05-02T00:51

2024-05-02T00:51

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сербия

россия

индонезия

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лауреатом первой степени шестого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стал Цзи Пангъю из Китая, они вместе с Василием Герелло исполнили песню "Священная война" на Большой сцене Кремлевского дворца, передает корреспондент РИА Новости. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс. "Первое место нашего фестиваля получает Цзи Пангъю", - сказал председатель жюри, народный артист Лев Лещенко со сцены. Второе место занял участник из Сербии Милан Буякович, который спел дуэтом с заслуженной артисткой РФ Зарой песню "Алеша". Третье место завоевал Тиро Хилариус Турнип из Индонезии. На концерте они вместе с военным Александром Орловым исполнили композицию "Нас не нужно жалеть". Призы зрительских симпатий получили певица Памела Лачеренца из Италии, музыкант Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм Чилсон из Конго и Сашо Гачник из Словении. В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. На гала-концерте зарубежные музыканты выходили на сцену дуэтами с российскими артистами. В исполнении таких дуэтов прозвучали композиции: "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие. Также в качестве внеконкурсного номера была исполнена песня "Севастополь останется русским", которую спели Марко Долаш из Сербии и заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр. Музыкальное сопровождение создали оркестр фестиваля "Дорога на Ялту" и Крымский академический симфонический оркестр, который в режиме реального времени играл в Ласточкином гнезде. В состав жюри вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20240501/putin-1943349564.html

https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html

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Максим Горбачев

сербия, россия, индонезия, общество, президентский фонд культурных инициатив