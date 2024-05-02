Рейтинг@Mail.ru
Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:51 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/festival-1943383364.html
Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии
Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии - РИА Новости, 02.05.2024
Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии
Лауреатом первой степени шестого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стал Цзи Пангъю из Китая, они вместе с Василием Герелло исполнили песню... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T00:51
2024-05-02T00:51
культура
сербия
россия
индонезия
общество
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864870554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a439672dfc4df503cf570241a45ae910.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лауреатом первой степени шестого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стал Цзи Пангъю из Китая, они вместе с Василием Герелло исполнили песню "Священная война" на Большой сцене Кремлевского дворца, передает корреспондент РИА Новости. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс. "Первое место нашего фестиваля получает Цзи Пангъю", - сказал председатель жюри, народный артист Лев Лещенко со сцены. Второе место занял участник из Сербии Милан Буякович, который спел дуэтом с заслуженной артисткой РФ Зарой песню "Алеша". Третье место завоевал Тиро Хилариус Турнип из Индонезии. На концерте они вместе с военным Александром Орловым исполнили композицию "Нас не нужно жалеть". Призы зрительских симпатий получили певица Памела Лачеренца из Италии, музыкант Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм Чилсон из Конго и Сашо Гачник из Словении. В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. На гала-концерте зарубежные музыканты выходили на сцену дуэтами с российскими артистами. В исполнении таких дуэтов прозвучали композиции: "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие. Также в качестве внеконкурсного номера была исполнена песня "Севастополь останется русским", которую спели Марко Долаш из Сербии и заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр. Музыкальное сопровождение создали оркестр фестиваля "Дорога на Ялту" и Крымский академический симфонический оркестр, который в режиме реального времени играл в Ласточкином гнезде. В состав жюри вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20240501/putin-1943349564.html
https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html
сербия
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864870554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bb35fde819dd78b984e79d10213ff6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, индонезия, общество, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Сербия, Россия, Индонезия, Общество, Президентский фонд культурных инициатив
Лауреатами фестиваля "Дорога на Ялту" стали конкурсанты из Китая и Сербии

Лауреатом первой степени фестиваля "Дорога на Ялту" стал Цзи Пангъю из Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКремлевский дворец
Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лауреатом первой степени шестого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стал Цзи Пангъю из Китая, они вместе с Василием Герелло исполнили песню "Священная война" на Большой сцене Кремлевского дворца, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс.
"Первое место нашего фестиваля получает Цзи Пангъю", - сказал председатель жюри, народный артист Лев Лещенко со сцены.
Второе место занял участник из Сербии Милан Буякович, который спел дуэтом с заслуженной артисткой РФ Зарой песню "Алеша".
Третье место завоевал Тиро Хилариус Турнип из Индонезии. На концерте они вместе с военным Александром Орловым исполнили композицию "Нас не нужно жалеть".
Призы зрительских симпатий получили певица Памела Лачеренца из Италии, музыкант Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм Чилсон из Конго и Сашо Гачник из Словении.
В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля "Дорога на Ялту"
Вчера, 18:24
На гала-концерте зарубежные музыканты выходили на сцену дуэтами с российскими артистами. В исполнении таких дуэтов прозвучали композиции: "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие.
Также в качестве внеконкурсного номера была исполнена песня "Севастополь останется русским", которую спели Марко Долаш из Сербии и заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр. Музыкальное сопровождение создали оркестр фестиваля "Дорога на Ялту" и Крымский академический симфонический оркестр, который в режиме реального времени играл в Ласточкином гнезде.
В состав жюри вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Участники Международного фестиваля антифашистской песни Гитары в строю - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Самаре пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю"
00:11
 
КультураСербияРоссияИндонезияОбществоПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала