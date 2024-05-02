https://ria.ru/20240502/fake-1943537128.html

Дело бывшего московского педиатра о фейках про ВС России поступило в суд

Дело бывшего московского педиатра о фейках про ВС России поступило в суд - РИА Новости, 02.05.2024

Дело бывшего московского педиатра о фейках про ВС России поступило в суд

Уголовное дело бывшего педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, поступило в Тушинский суд Москвы для рассмотрения по... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:46

2024-05-02T17:46

2024-05-02T17:46

происшествия

россия

москва

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уголовное дело бывшего педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, поступило в Тушинский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из информации на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано 2 мая 2024 года дело Буяновой Н.Ф", - сказано в электронной картотеке. Дата первого судебного заседания не назначена. Ранее адвокат Оскар Черджиев рассказал РИА Новости, что Тушинский суд Москвы изменил ей меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. По его словам, следствие аргументировало ходатайство тем, что Буянова выехала из Москвы. Однако, как утверждает адвокат, у нее не было ограничений на передвижения, ей лишь запретили общаться с участниками процесса, пользоваться средствами связи и интернетом, и это она не нарушала. Решение об аресте защита обжаловала. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Буянова обвиняется по п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ей может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

https://ria.ru/20240226/arest-1929667642.html

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

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происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)