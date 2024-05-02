https://ria.ru/20240502/eksport-1943511361.html

Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может упасть почти на четверть за год

Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может упасть почти на четверть за год - РИА Новости, 02.05.2024

Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может упасть почти на четверть за год

Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может снизиться почти на четверть в период с июля 2024 года по июнь 2025-го из-за меньшего урожая, сказал агентству Reuters РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:57

2024-05-02T15:57

2024-05-02T15:57

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может снизиться почти на четверть в период с июля 2024 года по июнь 2025-го из-за меньшего урожая, сказал агентству Reuters заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. "Высоцкий заявил, что экспорт пшеницы может упасть до 14 миллионов метрических тонн по сравнению с 18 миллионами тонн в 2023-2024 годах. Экспорт кукурузы может упасть до 20-21 миллионов тонн по сравнению с 27 миллионами", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что Высоцкий ссылался на официальный прогноз на 2024-2025 годы. Отмечается, что на снижение объемов урожая, скорее всего, повлияет сокращение посевных площадей на фоне конфликта. Также могут сказаться заморозки в мае и засуха с мая на июнь. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20240121/ministr-1922566933.html

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