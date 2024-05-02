В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет, погибли два человека
На Ставрополье маршрутка съехала в кювет, погибли два человека, трое пострадали
© ГИБДД Ставропольского краяМаршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края
© ГИБДД Ставропольского края
Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 2 мая – РИА Новости. Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края, в результате происшествия погибли два человека, ещё троих доставили в больницу на осмотр, сообщает госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 17.40 мск на 6-м километре автодороги Дмитриевское - Городовиковск вблизи границы с Калмыкией.
"Водитель пассажирской ГАЗели потерял контроль над управлением, допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль совершил наезд на дерево и перевернулся. От полученных травм на месте скончался водитель и 24-летняя пассажирка", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По уточненным данным, водитель выполнял обратный рейс из Сальска в Ставрополь, перевозил семь пассажиров. Как отмечают очевидцы, "водителю в пути движения стало плохо, он потерял сознание, что привело к ДТП".
"Троих пассажиров для осмотра на предмет наличия травм доставили в больницу, ещё трое покинули место происшествия на попутном транспорте", – добавили в ведомстве.
По информации ГИБДД, у водителя в наличии все необходимые документы для осуществления пассажироперевозок, он прошел необходимый медицинский осмотр. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, имеет длительный стаж вождения и многолетний опыт пассажирских перевозок.
Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси. "Прокурорами в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
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