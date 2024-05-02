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В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет, погибли два человека - РИА Новости, 02.05.2024
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22:02 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/dtp-1943578895.html
В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет, погибли два человека
В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет, погибли два человека - РИА Новости, 02.05.2024
В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет, погибли два человека
Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края, в результате происшествия погибли два человека, ещё троих... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:02
2024-05-02T22:02
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 мая – РИА Новости. Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края, в результате происшествия погибли два человека, ещё троих доставили в больницу на осмотр, сообщает госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 17.40 мск на 6-м километре автодороги Дмитриевское - Городовиковск вблизи границы с Калмыкией. "Водитель пассажирской ГАЗели потерял контроль над управлением, допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль совершил наезд на дерево и перевернулся. От полученных травм на месте скончался водитель и 24-летняя пассажирка", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По уточненным данным, водитель выполнял обратный рейс из Сальска в Ставрополь, перевозил семь пассажиров. Как отмечают очевидцы, "водителю в пути движения стало плохо, он потерял сознание, что привело к ДТП". "Троих пассажиров для осмотра на предмет наличия травм доставили в больницу, ещё трое покинули место происшествия на попутном транспорте", – добавили в ведомстве. По информации ГИБДД, у водителя в наличии все необходимые документы для осуществления пассажироперевозок, он прошел необходимый медицинский осмотр. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, имеет длительный стаж вождения и многолетний опыт пассажирских перевозок. Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси. "Прокурорами в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, ставропольский край, сальск, ставрополь, гибдд мвд рф
Происшествия, Ставропольский край, Сальск, Ставрополь, ГИБДД МВД РФ
В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет, погибли два человека

На Ставрополье маршрутка съехала в кювет, погибли два человека, трое пострадали

© ГИБДД Ставропольского краяМаршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края
Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края
© ГИБДД Ставропольского края
Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 мая – РИА Новости. Маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево в Красногвардейском округе Ставропольского края, в результате происшествия погибли два человека, ещё троих доставили в больницу на осмотр, сообщает госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 17.40 мск на 6-м километре автодороги Дмитриевское - Городовиковск вблизи границы с Калмыкией.
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"Водитель пассажирской ГАЗели потерял контроль над управлением, допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль совершил наезд на дерево и перевернулся. От полученных травм на месте скончался водитель и 24-летняя пассажирка", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По уточненным данным, водитель выполнял обратный рейс из Сальска в Ставрополь, перевозил семь пассажиров. Как отмечают очевидцы, "водителю в пути движения стало плохо, он потерял сознание, что привело к ДТП".
"Троих пассажиров для осмотра на предмет наличия травм доставили в больницу, ещё трое покинули место происшествия на попутном транспорте", – добавили в ведомстве.
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По информации ГИБДД, у водителя в наличии все необходимые документы для осуществления пассажироперевозок, он прошел необходимый медицинский осмотр. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, имеет длительный стаж вождения и многолетний опыт пассажирских перевозок.
Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси. "Прокурорами в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
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