https://ria.ru/20240502/dtp-1943432646.html

В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже

В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 02.05.2024

В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже

По уточненным данным, в ДТП с автобусом в центре Воронежа столкнулись восемь машин и маршрутный автобус, в результате чего травмы получил один человек, сообщило РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:38

2024-05-02T11:38

2024-05-02T11:39

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. По уточненным данным, в ДТП с автобусом в центре Воронежа столкнулись восемь машин и маршрутный автобус, в результате чего травмы получил один человек, сообщило главное управление МВД по Воронежской области. Авария произошла в 9.15 мск понедельника на улице Ленина возле стадиона "Динамо". Как сообщалось ранее, автобус маршрута №66 столкнулся с BMW, "Лада Веста", Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio и "Лада Гранта". В результате ДТП травмы получил водитель "Лада Веста". "Предварительно установлено, что водитель автобуса (по уточненным данным - ПАЗ) первоначально допускает столкновения с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Kaptur, далее с автомобилем "Лада Веста", Kia Rio. После чего Kia Rio допускает столкновение с автомобилем Renault Logan, а автобус допускает столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении управления. После этого, по данным полиции, Hyundai отбросило на автомобиль "Лада Гранта", а автобус столкнулся с BMW и Mazda. Как отметили в управлении, на момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.

https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область