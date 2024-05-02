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В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 02.05.2024
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11:38 02.05.2024 (обновлено: 11:39 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/dtp-1943432646.html
В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже
В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 02.05.2024
В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже
По уточненным данным, в ДТП с автобусом в центре Воронежа столкнулись восемь машин и маршрутный автобус, в результате чего травмы получил один человек, сообщило РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:38
2024-05-02T11:39
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. По уточненным данным, в ДТП с автобусом в центре Воронежа столкнулись восемь машин и маршрутный автобус, в результате чего травмы получил один человек, сообщило главное управление МВД по Воронежской области. Авария произошла в 9.15 мск понедельника на улице Ленина возле стадиона "Динамо". Как сообщалось ранее, автобус маршрута №66 столкнулся с BMW, "Лада Веста", Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio и "Лада Гранта". В результате ДТП травмы получил водитель "Лада Веста". "Предварительно установлено, что водитель автобуса (по уточненным данным - ПАЗ) первоначально допускает столкновения с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Kaptur, далее с автомобилем "Лада Веста", Kia Rio. После чего Kia Rio допускает столкновение с автомобилем Renault Logan, а автобус допускает столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении управления. После этого, по данным полиции, Hyundai отбросило на автомобиль "Лада Гранта", а автобус столкнулся с BMW и Mazda. Как отметили в управлении, на момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В полиции уточнили данные по ДТП с автобусом в Воронеже

МВД: в ДТП в центре Воронежа столкнулись маршрутный автобус и восемь автомобилей

© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиНа месте ДТП c участием автобуса и и нескольких автомобилей в Воронеже
На месте ДТП c участием автобуса и и нескольких автомобилей в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
На месте ДТП c участием автобуса и и нескольких автомобилей в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. По уточненным данным, в ДТП с автобусом в центре Воронежа столкнулись восемь машин и маршрутный автобус, в результате чего травмы получил один человек, сообщило главное управление МВД по Воронежской области.
Авария произошла в 9.15 мск понедельника на улице Ленина возле стадиона "Динамо". Как сообщалось ранее, автобус маршрута №66 столкнулся с BMW, "Лада Веста", Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio и "Лада Гранта". В результате ДТП травмы получил водитель "Лада Веста".
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиНа месте ДТП c участием семи транспортных средств в Воронеже
На месте ДТП c участием семи транспортных средств в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
На месте ДТП c участием семи транспортных средств в Воронеже
"Предварительно установлено, что водитель автобуса (по уточненным данным - ПАЗ) первоначально допускает столкновения с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Kaptur, далее с автомобилем "Лада Веста", Kia Rio. После чего Kia Rio допускает столкновение с автомобилем Renault Logan, а автобус допускает столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении управления.
После этого, по данным полиции, Hyundai отбросило на автомобиль "Лада Гранта", а автобус столкнулся с BMW и Mazda.
Как отметили в управлении, на момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.
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