https://ria.ru/20240502/drony-1943386608.html
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:18
2024-05-02T02:18
2024-05-02T02:27
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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александр богомаз
погарский район
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз, Погарский район
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
Богомаз: над Погарским районом Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ