https://ria.ru/20240502/drony-1943386608.html

В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ

В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024

В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:18

2024-05-02T02:18

2024-05-02T02:27

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр богомаз

погарский район

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

погарский район

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз, погарский район