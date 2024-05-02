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В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 02.05.2024 (обновлено: 02:27 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/drony-1943386608.html
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:18
2024-05-02T02:27
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
александр богомаз
погарский район
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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брянская область
россия
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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз, погарский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз, Погарский район
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ

Богомаз: над Погарским районом Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Погарским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области.
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"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияАлександр БогомазПогарский район
 
 
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