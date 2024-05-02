https://ria.ru/20240502/dorogi-1943467475.html

Власти Якутска заявили о масштабном ямочном ремонте дорог к "Детям Азии"

Власти Якутска заявили о масштабном ямочном ремонте дорог к "Детям Азии" - РИА Новости, 02.05.2024

Власти Якутска заявили о масштабном ямочном ремонте дорог к "Детям Азии"

Ямочный ремонт на 20 тысячах квадратных метров дорог проведут в Якутске к международным спортивным играм "Дети Азии", запланированным с 25 июня по 7 июля,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:26

2024-05-02T13:26

2024-05-02T13:54

республика саха (якутия)

якутск

азия

международные спортивные игры (мси) "дети азии"

дети азии

дети азии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 мая — РИА Новости. Ямочный ремонт на 20 тысячах квадратных метров дорог проведут в Якутске к международным спортивным играм "Дети Азии", запланированным с 25 июня по 7 июля, сообщает пресс-служба администрации города. По данным городских властей, ямочный ремонт на муниципальных дорогах продлится с 29 апреля по 15 июня. Девять бригад, 29 единиц техники будут работать круглосуточно. "В рамках подготовки к Международным играм "Дети Азии" планируется провести большой объем работ по ямочному ремонту. Мы должны отремонтировать 20 тысяч квадратных метров дорог. Напомню, что такой объем мы выполняли за весь строительный сезон, но в рамках подготовки к играм "Дети Азии" должны уложиться за 1,5 месяца", – приводятся слова начальника управления транспортного и дорожного хозяйства департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Василия Амбросова. Отмечается, что при этом движение по улицам будет затруднено. Горожан просят отнестись с пониманием. Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года и за более чем 27-летнюю историю объединили 15 тысяч юных спортсменов из более чем 40 стран Азии. На сегодняшний день "Дети Азии" являются крупнейшей стартовой площадкой для юных спортсменов в мир большого спорта, а также символом объединения спортсменов со всего Азиатского континента. В 2024 году Международные спортивные игры "Дети Азии" возвращаются на свою историческую родину и состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. В Играх юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.

https://ria.ru/20240319/tseremoniya-1934268821.html

https://ria.ru/20231207/volontery-1914441728.html

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республика саха (якутия)

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Алёна Пава

якутск, азия, международные спортивные игры (мси) "дети азии", дети азии, дети азии, республика саха (якутия)