https://ria.ru/20240502/dollar-1943381004.html
Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей
Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей - РИА Новости, 02.05.2024
Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей
Пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:15
2024-05-02T02:15
2024-05-02T02:15
экономика
валерий миронов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.Он напомнил, что факторы, влияющие на рубль, могут менять свой вес и значение с течением времени. Так, осенью прошлого года Минэкономики ожидало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, а теперь уже — на 94,7 рубля. Это обусловлено изменениями, прошедшими за полгода в оценке импорта, экспорта и счета текущих операций. Так, доходы от нефти могли снизиться из-за санкций или удешевления сырья, а импорт вырасти выше ожиданий.Госструктуры для расчета прогноза валютных курсов используют весьма сложные модели. “Их результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить", — рассуждает Миронов.При этом слабая валюта выгодна экономике: поступления доходов от экспорта в бюджет растут, а импорт сокращается. Отечественные производители также получают стимул для развития. Поэтому ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны, но за три года все может измениться, заключил экономист.
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валерий миронов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Экономика, Валерий Миронов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей
Экономист Миронов: ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан, рассказал в интервью
агентству "Прайм" заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
Он напомнил, что факторы, влияющие на рубль, могут менять свой вес и значение с течением времени. Так, осенью прошлого года Минэкономики ожидало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, а теперь уже — на 94,7 рубля. Это обусловлено изменениями, прошедшими за полгода в оценке импорта, экспорта и счета текущих операций. Так, доходы от нефти могли снизиться из-за санкций или удешевления сырья, а импорт вырасти выше ожиданий.
Госструктуры для расчета прогноза валютных курсов используют весьма сложные модели. “Их результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить", — рассуждает Миронов.
При этом слабая валюта выгодна экономике: поступления доходов от экспорта в бюджет растут, а импорт сокращается. Отечественные производители также получают стимул для развития. Поэтому ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны, но за три года все может измениться, заключил экономист.