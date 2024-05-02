https://ria.ru/20240502/dollar-1943381004.html

Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей

Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей - РИА Новости, 02.05.2024

Экономист объяснил, почему власти ждут доллар дороже 100 рублей

Пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:15

2024-05-02T02:15

2024-05-02T02:15

экономика

валерий миронов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.Он напомнил, что факторы, влияющие на рубль, могут менять свой вес и значение с течением времени. Так, осенью прошлого года Минэкономики ожидало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, а теперь уже — на 94,7 рубля. Это обусловлено изменениями, прошедшими за полгода в оценке импорта, экспорта и счета текущих операций. Так, доходы от нефти могли снизиться из-за санкций или удешевления сырья, а импорт вырасти выше ожиданий.Госструктуры для расчета прогноза валютных курсов используют весьма сложные модели. “Их результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить", — рассуждает Миронов.При этом слабая валюта выгодна экономике: поступления доходов от экспорта в бюджет растут, а импорт сокращается. Отечественные производители также получают стимул для развития. Поэтому ожидания доллара по 100 рублей и дороже вполне логичны, но за три года все может измениться, заключил экономист.

https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html

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Максим Горбачев

экономика, валерий миронов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия