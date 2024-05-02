https://ria.ru/20240502/dietolog-1943389220.html

Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть

Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть - РИА Новости, 02.05.2024

Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть

Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T03:08

2024-05-02T03:08

2024-05-02T03:08

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пасха

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества", - сказала Комиссарова. Она отметила, что за один раз переедания яиц ничего плохого не случится. По словам эксперта, нет большой разницы между перепелиными и куриными яйцами - стоит выбирать те, которые больше нравятся. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

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общество, пасха, россия