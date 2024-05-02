Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/dietolog-1943389220.html
Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть
Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть - РИА Новости, 02.05.2024
Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть
Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:08
2024-05-02T03:08
общество
пасха
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856806458_0:231:2383:1571_1920x0_80_0_0_53c9ee911a02888da3dd777873273a55.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова. "Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества", - сказала Комиссарова. Она отметила, что за один раз переедания яиц ничего плохого не случится. По словам эксперта, нет большой разницы между перепелиными и куриными яйцами - стоит выбирать те, которые больше нравятся. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.
https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942772463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856806458_220:0:2315:1571_1920x0_80_0_0_0667c7e008db896765c73c0283ee8f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пасха, россия
Общество, Пасха, Россия
Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть

Диетолог Комиссарова: в день можно съесть не более двух яиц

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкУкрашенные пасхальные яйца
Украшенные пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Украшенные пасхальные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.
"Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества", - сказала Комиссарова.
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Священник рассказал, чем заменяли куличи в СССР в праздник Пасхи
27 апреля, 18:57
Она отметила, что за один раз переедания яиц ничего плохого не случится. По словам эксперта, нет большой разницы между перепелиными и куриными яйцами - стоит выбирать те, которые больше нравятся.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.
Мясо на гриле - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Врач назвала ограничения по "шашлычному" рациону на праздники
27 апреля, 15:09
 
ОбществоПасхаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала