https://ria.ru/20240502/devochka-1943537800.html

Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным

Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным - РИА Новости, 02.05.2024

Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным

Девочка Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", рассказала, что мечтает познакомиться с... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:50

2024-05-02T17:50

2024-05-02T18:01

в мире

макеевка

россия

донецк

владимир путин

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Девочка Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", рассказала, что мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным.Маше девять лет. По словам девочки, когда с началом спецоперации над Макеевкой начали летать самолеты и вертолеты, она стала выходить с российским флагом на пустырь, мимо которого пролетала авиационная техника. Девочка объяснила, что таким образом хотела поддержать российских летчиков, выполняющих боевые задачи.Пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели экскурсию и рассказали о технике, а также дали посидеть в кабине самолета и вручили подарки."Я рада, что первая моя мечта сбылась. Я бы хотела, чтобы и вторая моя мечта сбылась - встретится с президентом России Путиным, потому что он крутой", - рассказала РИА Новости Маша.Девочка также поделилась, что мечтает стать летчицей. "Да", - сказала Маша, отвечая на вопрос о том, мечтает ли она в будущем стать летчицей.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936244894.html

https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html

https://ria.ru/20240307/putin-1931750697.html

макеевка

россия

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Юная жительница Макеевки рассказала, почему встречает летчиков с российским флагом "Когда начали летать вертолеты и самолеты, я начала выбегать к ним с флагом". Девятилетняя девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели экскурсию и рассказали о технике. Теперь Маша мечтает встретиться с президентом - "потому что он крутой". 2024-05-02T17:50 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, макеевка, россия, донецк, владимир путин