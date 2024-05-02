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Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным - РИА Новости, 02.05.2024
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17:50 02.05.2024 (обновлено: 18:01 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/devochka-1943537800.html
Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным
Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным - РИА Новости, 02.05.2024
Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным
Девочка Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", рассказала, что мечтает познакомиться с... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:50
2024-05-02T18:01
в мире
макеевка
россия
донецк
владимир путин
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Девочка Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", рассказала, что мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным.Маше девять лет. По словам девочки, когда с началом спецоперации над Макеевкой начали летать самолеты и вертолеты, она стала выходить с российским флагом на пустырь, мимо которого пролетала авиационная техника. Девочка объяснила, что таким образом хотела поддержать российских летчиков, выполняющих боевые задачи.Пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели экскурсию и рассказали о технике, а также дали посидеть в кабине самолета и вручили подарки."Я рада, что первая моя мечта сбылась. Я бы хотела, чтобы и вторая моя мечта сбылась - встретится с президентом России Путиным, потому что он крутой", - рассказала РИА Новости Маша.Девочка также поделилась, что мечтает стать летчицей. "Да", - сказала Маша, отвечая на вопрос о том, мечтает ли она в будущем стать летчицей.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240327/krokus-1936244894.html
https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html
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Юная жительница Макеевки рассказала, почему встречает летчиков с российским флагом
"Когда начали летать вертолеты и самолеты, я начала выбегать к ним с флагом". Девятилетняя девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели экскурсию и рассказали о технике. Теперь Маша мечтает встретиться с президентом - "потому что он крутой".
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в мире, макеевка, россия, донецк, владимир путин
В мире, Макеевка, Россия, Донецк, Владимир Путин
Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным

Девочка Маша из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Девочка Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения "Архангелы", рассказала, что мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным.
Маше девять лет. По словам девочки, когда с началом спецоперации над Макеевкой начали летать самолеты и вертолеты, она стала выходить с российским флагом на пустырь, мимо которого пролетала авиационная техника. Девочка объяснила, что таким образом хотела поддержать российских летчиков, выполняющих боевые задачи.
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Пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели экскурсию и рассказали о технике, а также дали посидеть в кабине самолета и вручили подарки.
"Я рада, что первая моя мечта сбылась. Я бы хотела, чтобы и вторая моя мечта сбылась - встретится с президентом России Путиным, потому что он крутой", - рассказала РИА Новости Маша.
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Девочка также поделилась, что мечтает стать летчицей. "Да", - сказала Маша, отвечая на вопрос о том, мечтает ли она в будущем стать летчицей.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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