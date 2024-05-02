https://ria.ru/20240502/delo-1943556297.html

На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело

На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело - РИА Новости, 02.05.2024

На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело

Гражданин США Роберт Гилман, осужденный в Воронеже и отбывающий наказание за нападение на полицейского, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщается на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:25

2024-05-02T19:25

2024-05-02T19:25

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Гражданин США Роберт Гилман, осужденный в Воронеже и отбывающий наказание за нападение на полицейского, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщается на сайте Центрального районного суда Воронежа. Как следует из документов суда, Гилману вменяется три эпизода части второй статьи 321 УК РФ - "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части четвертой статьи 296 УК РФ - "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". Дело поступило в Центральный районный суд Воронежа 23 апреля. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. В жалобе защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Воронежский областной суд в конце мая 2023 года смягчил с 4,5 до 3,5 лет приговор суда первой инстанции в отношении Гилмана. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.

https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html

https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html

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происшествия, воронеж, россия, сша, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)