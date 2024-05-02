Рейтинг@Mail.ru
На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/delo-1943556297.html
На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело
На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело - РИА Новости, 02.05.2024
На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело
Гражданин США Роберт Гилман, осужденный в Воронеже и отбывающий наказание за нападение на полицейского, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщается на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:25
2024-05-02T19:25
происшествия
воронеж
россия
сша
воронежский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800678099_221:0:2727:1410_1920x0_80_0_0_d6f57e82c83a86a1dca4a5abd4dc5e06.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Гражданин США Роберт Гилман, осужденный в Воронеже и отбывающий наказание за нападение на полицейского, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщается на сайте Центрального районного суда Воронежа. Как следует из документов суда, Гилману вменяется три эпизода части второй статьи 321 УК РФ - "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части четвертой статьи 296 УК РФ - "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". Дело поступило в Центральный районный суд Воронежа 23 апреля. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. В жалобе защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Воронежский областной суд в конце мая 2023 года смягчил с 4,5 до 3,5 лет приговор суда первой инстанции в отношении Гилмана. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.
https://ria.ru/20240425/izbienie-1942307415.html
https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html
воронеж
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800678099_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_5345893daddbf69434da5d3607155eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, сша, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, США, Воронежский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На американца, отбывающего срок за нападение в Воронеже, завели новое дело

Осужденный за нападение в Воронеже американец Гилман стал фигурантом нового дела

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкГражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа
Гражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Гражданин США Роберт Гилман на заседании в Центральном районном суде Воронежа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Гражданин США Роберт Гилман, осужденный в Воронеже и отбывающий наказание за нападение на полицейского, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщается на сайте Центрального районного суда Воронежа.
Как следует из документов суда, Гилману вменяется три эпизода части второй статьи 321 УК РФ - "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части четвертой статьи 296 УК РФ - "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".
Задержанный в суде в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в избиении участника СВО
25 апреля, 16:40
Дело поступило в Центральный районный суд Воронежа 23 апреля.
В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. В жалобе защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Воронежский областной суд в конце мая 2023 года смягчил с 4,5 до 3,5 лет приговор суда первой инстанции в отношении Гилмана.
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.
Леонард Аллен Кюр - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
17 октября 2023, 15:52
 
ПроисшествияВоронежРоссияСШАВоронежский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала