https://ria.ru/20240502/delo-1943478343.html

На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма

На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 02.05.2024

На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма

Житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма из-за видеоролика с призывами прекратить возводить мемориалы героям войны, который он записал в путешествии РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:10

2024-05-02T14:10

2024-05-02T14:34

происшествия

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма из-за видеоролика с призывами прекратить возводить мемориалы героям войны, который он записал в путешествии по Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Удмуртии по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)" - говорятся в сообщении. Предварительно установлено, что 29 апреля подозреваемый в туристической поездке в Мурманской области записал и разместил в интернете видеоролик с оскорбительными высказываниями в адрес участников Великой Отечественной войны, призывая к прекращению возведения памятников и мемориалов, посвященных героям войны. Следователи осматривают изъятые у подозреваемого технические средства, назначена лингвистическая экспертиза. В телеграм-канале RT отмечается, что блогера из Удмуртии, высказывания которого вызвали в Заполярье резонанс, по дороге из Териберки узнали и высадили из машины, заставив идти пешком.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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происшествия, мурманская область, россия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф)