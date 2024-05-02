Рейтинг@Mail.ru
На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 02.05.2024 (обновлено: 14:34 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/delo-1943478343.html
На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма
На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 02.05.2024
На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма
Житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма из-за видеоролика с призывами прекратить возводить мемориалы героям войны, который он записал в путешествии РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:10
2024-05-02T14:34
происшествия
мурманская область
россия
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма из-за видеоролика с призывами прекратить возводить мемориалы героям войны, который он записал в путешествии по Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Удмуртии по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)" - говорятся в сообщении. Предварительно установлено, что 29 апреля подозреваемый в туристической поездке в Мурманской области записал и разместил в интернете видеоролик с оскорбительными высказываниями в адрес участников Великой Отечественной войны, призывая к прекращению возведения памятников и мемориалов, посвященных героям войны. Следователи осматривают изъятые у подозреваемого технические средства, назначена лингвистическая экспертиза. В телеграм-канале RT отмечается, что блогера из Удмуртии, высказывания которого вызвали в Заполярье резонанс, по дороге из Териберки узнали и высадили из машины, заставив идти пешком.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
мурманская область
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, россия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Мурманск, Следственный комитет России (СК РФ)
На блогера из Удмуртии завели дело о реабилитации нацизма

СК в Мурманске завел дело о реабилитации нацизма на блогера из Удмуртии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма из-за видеоролика с призывами прекратить возводить мемориалы героям войны, который он записал в путешествии по Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
"Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Удмуртии по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)" - говорятся в сообщении.
Предварительно установлено, что 29 апреля подозреваемый в туристической поездке в Мурманской области записал и разместил в интернете видеоролик с оскорбительными высказываниями в адрес участников Великой Отечественной войны, призывая к прекращению возведения памятников и мемориалов, посвященных героям войны. Следователи осматривают изъятые у подозреваемого технические средства, назначена лингвистическая экспертиза.
В телеграм-канале RT отмечается, что блогера из Удмуртии, высказывания которого вызвали в Заполярье резонанс, по дороге из Териберки узнали и высадили из машины, заставив идти пешком.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия накажет предателей
20 марта, 08:00
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияМурманскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала