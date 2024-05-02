https://ria.ru/20240502/chubays-1943579956.html

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве - РИА Новости, 02.05.2024

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

На факультете социальных наук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый экс-главой "Роснано" Анатолием... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T22:10

2024-05-02T22:10

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. На факультете социальных наук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый экс-главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, сообщила в четверг пресс-служба Тель-Авивского университета. "Центр российских исследований (ЦРС) начал работу на факультете социальных наук Тель-Авивского университета ... Несмотря на название, проект выглядит на удивление не связанным с политикой ... ЦРС намерен заняться новейшей историей России, включая экономическую, политическую, социальную и культурную составляющие. ЦРС будет изучать период с 1991, когда распался СССР ... до наших дней", - говорится в сообщении. Бывший российский топ-менеджер и экс-спецпредставитель президента РФ Чубайс указан в качестве "организатора группы спонсоров нового центра, задачей которого является комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого". Среди специалистов, которые будут сотрудничать с ЦРС, в частности указаны публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн* (признаны в РФ иноагентами), а также экономист Дмитрий Бутрин и литературовед Александр Архангельский. В пресс-релизе университета отмечено, что ЦРС начал работу в феврале 2024 года под руководством профессора Итая Сенеда. Сотрудники центра поясняют, что "новейшая российская история сейчас выглядит в научном описании довольно необычно", так как "существует несколько "историй России" с 1991 года, которые почти не связаны друг с другом". По их мнению, эти составляющие сложно согласовать даже в публицистических описаниях. В этой связи, одна из задач ЦРС - "подойти к возможности понимания России в ее новом виде в чисто академическом смысле". В ЦРС полагают, что создание исследовательской модели, в которой различные аспекты истории России не противоречат друг другу, является единственным способом достоверно прогнозировать события в стране в обозримом будущем.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html

https://ria.ru/20231004/chubays-1900548751.html

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россия, тель-авив, анатолий чубайс, ссср, роснано, в мире