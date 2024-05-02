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Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве - РИА Новости, 02.05.2024
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22:10 02.05.2024 (обновлено: 22:13 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/chubays-1943579956.html
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве - РИА Новости, 02.05.2024
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве
На факультете социальных наук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый экс-главой "Роснано" Анатолием... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:10
2024-05-02T22:13
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. На факультете социальных наук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый экс-главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, сообщила в четверг пресс-служба Тель-Авивского университета. "Центр российских исследований (ЦРС) начал работу на факультете социальных наук Тель-Авивского университета ... Несмотря на название, проект выглядит на удивление не связанным с политикой ... ЦРС намерен заняться новейшей историей России, включая экономическую, политическую, социальную и культурную составляющие. ЦРС будет изучать период с 1991, когда распался СССР ... до наших дней", - говорится в сообщении. Бывший российский топ-менеджер и экс-спецпредставитель президента РФ Чубайс указан в качестве "организатора группы спонсоров нового центра, задачей которого является комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого". Среди специалистов, которые будут сотрудничать с ЦРС, в частности указаны публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн* (признаны в РФ иноагентами), а также экономист Дмитрий Бутрин и литературовед Александр Архангельский. В пресс-релизе университета отмечено, что ЦРС начал работу в феврале 2024 года под руководством профессора Итая Сенеда. Сотрудники центра поясняют, что "новейшая российская история сейчас выглядит в научном описании довольно необычно", так как "существует несколько "историй России" с 1991 года, которые почти не связаны друг с другом". По их мнению, эти составляющие сложно согласовать даже в публицистических описаниях. В этой связи, одна из задач ЦРС - "подойти к возможности понимания России в ее новом виде в чисто академическом смысле". В ЦРС полагают, что создание исследовательской модели, в которой различные аспекты истории России не противоречат друг другу, является единственным способом достоверно прогнозировать события в стране в обозримом будущем.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html
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россия, тель-авив, анатолий чубайс, ссср, роснано, в мире
Россия, Тель-Авив, Анатолий Чубайс, СССР, Роснано, В мире
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

Анатолий Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. На факультете социальных наук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый экс-главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, сообщила в четверг пресс-служба Тель-Авивского университета.
"Центр российских исследований (ЦРС) начал работу на факультете социальных наук Тель-Авивского университета ... Несмотря на название, проект выглядит на удивление не связанным с политикой ... ЦРС намерен заняться новейшей историей России, включая экономическую, политическую, социальную и культурную составляющие. ЦРС будет изучать период с 1991, когда распался СССР ... до наших дней", - говорится в сообщении.
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Бывший российский топ-менеджер и экс-спецпредставитель президента РФ Чубайс указан в качестве "организатора группы спонсоров нового центра, задачей которого является комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого".
Среди специалистов, которые будут сотрудничать с ЦРС, в частности указаны публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн* (признаны в РФ иноагентами), а также экономист Дмитрий Бутрин и литературовед Александр Архангельский.
В пресс-релизе университета отмечено, что ЦРС начал работу в феврале 2024 года под руководством профессора Итая Сенеда. Сотрудники центра поясняют, что "новейшая российская история сейчас выглядит в научном описании довольно необычно", так как "существует несколько "историй России" с 1991 года, которые почти не связаны друг с другом". По их мнению, эти составляющие сложно согласовать даже в публицистических описаниях. В этой связи, одна из задач ЦРС - "подойти к возможности понимания России в ее новом виде в чисто академическом смысле". В ЦРС полагают, что создание исследовательской модели, в которой различные аспекты истории России не противоречат друг другу, является единственным способом достоверно прогнозировать события в стране в обозримом будущем.
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