https://ria.ru/20240502/briks-1943412952.html

БРИКС со временем сравняется с G20, считает глава Минфина Египта

БРИКС со временем сравняется с G20, считает глава Минфина Египта - РИА Новости, 02.05.2024

БРИКС со временем сравняется с G20, считает глава Минфина Египта

Межгосударственное объединение БРИКС со временем сравняется с "большой двадцаткой", такое мнение в интервью РИА Новости выразил министр финансов Египта Мухаммед РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:57

2024-05-02T09:57

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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Межгосударственное объединение БРИКС со временем сравняется с "большой двадцаткой", такое мнение в интервью РИА Новости выразил министр финансов Египта Мухаммед Мааит. "Эта группа включает в себя ряд стран с общими целями и обладает сильной экономикой и большой численностью населения... У БРИКС большое будущее, она занимает важное место в мире, и со временем сравняется с "большой двадцаткой", которая начинала также, а затем разрослась", - сказал министр. Он отметил, что Новый банк развития БРИКС, к которому ранее присоединился Египет, "предоставит финансирование для инфраструктурных проектов". В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада". Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942311489.html

https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html

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россия, бразилия, индия, сергей лавров, фернанду аддад, эльвира набиуллина, брикс