https://ria.ru/20240502/bpla-1943498683.html

Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов

Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов - РИА Новости, 02.05.2024

Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов

Порядка 15 выпусков специалистов в интересах Минобороны и других силовых структур прошло в центре подготовки операторов БПЛА, одном из первых в стране... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:18

2024-05-02T15:18

2024-05-02T15:23

безопасность

технологии

тульская область

россия

алексей дюмин

владимир путин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 15 выпусков специалистов в интересах Минобороны и других силовых структур прошло в центре подготовки операторов БПЛА, одном из первых в стране открывшемся в Тульской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Алексей Дюмин. Во время встречи с главой государства Дюмин напомнил, что на территории Тульской области одним из первых в РФ открыт центр подготовки операторов БПЛА на одном из полигонов воинских частей. По его словам, подготовка операторов идет в интересах министерства обороны, других силовых структур и максимально по мишенной обстановке приближена к тем условиям, где находятся наши военнослужащие, – это и оборонительные действия, и наступательные действия. "Также включили элементы средств РЭБ для того, чтобы операторы учились обходить и принимать какие-то решения. Хочу доложить, что уже порядка 15 выпусков по этому направлению. Это серьезная поддержка, мы это делаем во взаимодействии с министерством обороны", - сказал Дюмин.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

тульская область

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, тульская область, россия, алексей дюмин, владимир путин