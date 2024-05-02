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Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов
Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов - РИА Новости, 02.05.2024
Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов
Порядка 15 выпусков специалистов в интересах Минобороны и других силовых структур прошло в центре подготовки операторов БПЛА, одном из первых в стране... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:18
2024-05-02T15:18
2024-05-02T15:23
безопасность
технологии
тульская область
россия
алексей дюмин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 15 выпусков специалистов в интересах Минобороны и других силовых структур прошло в центре подготовки операторов БПЛА, одном из первых в стране открывшемся в Тульской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Алексей Дюмин. Во время встречи с главой государства Дюмин напомнил, что на территории Тульской области одним из первых в РФ открыт центр подготовки операторов БПЛА на одном из полигонов воинских частей. По его словам, подготовка операторов идет в интересах министерства обороны, других силовых структур и максимально по мишенной обстановке приближена к тем условиям, где находятся наши военнослужащие, – это и оборонительные действия, и наступательные действия. "Также включили элементы средств РЭБ для того, чтобы операторы учились обходить и принимать какие-то решения. Хочу доложить, что уже порядка 15 выпусков по этому направлению. Это серьезная поддержка, мы это делаем во взаимодействии с министерством обороны", - сказал Дюмин.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, тульская область, россия, алексей дюмин, владимир путин
Безопасность, Технологии, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Глава Тульской области доложил Путину о подготовке операторов дронов
Дюмин: регион подготовил около 15 выпусков операторов БПЛА для силовых структур
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 15 выпусков специалистов в интересах Минобороны и других силовых структур прошло в центре подготовки операторов БПЛА, одном из первых в стране открывшемся в Тульской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Алексей Дюмин.
Во время встречи с главой государства Дюмин напомнил, что на территории Тульской области одним из первых в РФ открыт центр подготовки операторов БПЛА на одном из полигонов воинских частей. По его словам, подготовка операторов идет в интересах министерства обороны, других силовых структур и максимально по мишенной обстановке приближена к тем условиям, где находятся наши военнослужащие, – это и оборонительные действия, и наступательные действия.
"Также включили элементы средств РЭБ для того, чтобы операторы учились обходить и принимать какие-то решения. Хочу доложить, что уже порядка 15 выпусков по этому направлению. Это серьезная поддержка, мы это делаем во взаимодействии с министерством обороны", - сказал Дюмин.