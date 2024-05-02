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Более 440 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства - РИА Новости, 02.05.2024
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Нижегородская область
 
20:03 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/blagoustroystvo-1943563805.html
Более 440 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства
Более 440 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства - РИА Новости, 02.05.2024
Более 440 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства
Более 440 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:03
2024-05-02T20:03
нижегородская область
нижегородская область
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Более 440 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба правительства региона. Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля 2024 года. "В рейтинговом голосовании за территории для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" приняли участие 440 633 жителя Нижегородской области", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей региона за активную позицию. "Активность растет, в прошлом году свои голоса за проекты отдали 384 тысячи человек. Это дает очень важное чувство сопричастности. Люди видят, как преображаются улицы, скверы, парки, по которым они каждый день ходят на работу или где отдыхают с семьей и друзьями. За проектами-победителями выше и общественный контроль, и внимание к деталям", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Предварительные результаты рейтингового голосования уже опубликованы. Для общественных пространств-победителей будут подготовлены проекты благоустройства, а в следующем году будут выполнены работы. Так, в Кстове, Володарске, Дзержинске, городе Бор и других населенных пунктах уже начались работы на общественных пространствах, которые стали лидерами народного голосования в прошлом году. Благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
https://ria.ru/20240131/blagoustroystvo-1924556203.html
https://ria.ru/20231009/ekomonitoring-1901572181.html
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нижегородская область, володарск, бор, глеб никитин, владимир путин
Нижегородская область, Нижегородская область, Володарск, Бор, Глеб Никитин, Владимир Путин

Более 440 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства

© iStock.com / Dmitrii TishchenkoМост через Оку в Нижнем Новгороде
Мост через Оку в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / Dmitrii Tishchenko
Мост через Оку в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Более 440 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба правительства региона.
Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля 2024 года.
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"В рейтинговом голосовании за территории для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" приняли участие 440 633 жителя Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей региона за активную позицию.
«
"Активность растет, в прошлом году свои голоса за проекты отдали 384 тысячи человек. Это дает очень важное чувство сопричастности. Люди видят, как преображаются улицы, скверы, парки, по которым они каждый день ходят на работу или где отдыхают с семьей и друзьями. За проектами-победителями выше и общественный контроль, и внимание к деталям", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Предварительные результаты рейтингового голосования уже опубликованы. Для общественных пространств-победителей будут подготовлены проекты благоустройства, а в следующем году будут выполнены работы. Так, в Кстове, Володарске, Дзержинске, городе Бор и других населенных пунктах уже начались работы на общественных пространствах, которые стали лидерами народного голосования в прошлом году.
Благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
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