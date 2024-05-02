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Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости
Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости - РИА Новости, 02.05.2024
Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости
Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:21
2024-05-02T13:21
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих предпринимателей – четверо участников СВО, сообщает пресс-служба правительства области. Кроме того, еще восьми амурчанам комиссия, которая рассматривает обращения, одобрила бизнес-планы, и в ближайшее время они получат средства на развитие. "На развитие бизнеса выделяются средства, на которые можно купить оборудование, расходные материалы, сделать ремонт помещения, создать дополнительные рабочие места", - сказала заместитель руководителя Амурского центра занятости Елена Горелик, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что субсидией могут воспользоваться безработные амурчане, которые стоят на учете в территориальных отделах Амурского центра занятости. Сумма выплаты – более 145 тысяч рублей, для ветеранов боевых действий она увеличена до 350 тысяч рублей. Среди начинающих бизнесменов много желающих, которые хотели бы развивать услуги в сфере красоты. Однако есть и редкие направления предпринимательства. Так, жительница Тынды Марина Мазур закончила карьеру служащей и сделала хобби своим бизнесом. Она долгое время увлекалась выращиванием однолетних цветов, имея богатый опыт в растениеводстве, консультировала земляков. После обращения в Тындинский территориальный отдел Амурского центра занятости Мазур прошла профориентацию, подготовила бизнес-план, защитила его и получила средства на приобретение фитоламп и стеллажей. Кроме того, некоторые амурчане желают заняться предоставлением услуг груминга, аэродизайном, изготовлением одежды, бижутерии, изделий из изолона.
https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, тында, поддержка бизнеса , бизнес, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Амурская область, Тында, Поддержка бизнеса , Бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих предпринимателей – четверо участников СВО, сообщает пресс-служба правительства области.
Кроме того, еще восьми амурчанам комиссия, которая рассматривает обращения, одобрила бизнес-планы, и в ближайшее время они получат средства на развитие.
«
"На развитие бизнеса выделяются средства, на которые можно купить оборудование, расходные материалы, сделать ремонт помещения, создать дополнительные рабочие места", - сказала заместитель руководителя Амурского центра занятости Елена Горелик, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что субсидией могут воспользоваться безработные амурчане, которые стоят на учете в территориальных отделах Амурского центра занятости. Сумма выплаты – более 145 тысяч рублей, для ветеранов боевых действий она увеличена до 350 тысяч рублей.
Среди начинающих бизнесменов много желающих, которые хотели бы развивать услуги в сфере красоты. Однако есть и редкие направления предпринимательства.
Так, жительница Тынды
Марина Мазур закончила карьеру служащей и сделала хобби своим бизнесом. Она долгое время увлекалась выращиванием однолетних цветов, имея богатый опыт в растениеводстве, консультировала земляков. После обращения в Тындинский территориальный отдел Амурского центра занятости Мазур прошла профориентацию, подготовила бизнес-план, защитила его и получила средства на приобретение фитоламп и стеллажей.
Кроме того, некоторые амурчане желают заняться предоставлением услуг груминга, аэродизайном, изготовлением одежды, бижутерии, изделий из изолона.