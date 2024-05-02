https://ria.ru/20240502/biznes-1943465527.html

Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости

Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости - РИА Новости, 02.05.2024

Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости

Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:21

2024-05-02T13:21

2024-05-02T13:21

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих предпринимателей – четверо участников СВО, сообщает пресс-служба правительства области. Кроме того, еще восьми амурчанам комиссия, которая рассматривает обращения, одобрила бизнес-планы, и в ближайшее время они получат средства на развитие. "На развитие бизнеса выделяются средства, на которые можно купить оборудование, расходные материалы, сделать ремонт помещения, создать дополнительные рабочие места", - сказала заместитель руководителя Амурского центра занятости Елена Горелик, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что субсидией могут воспользоваться безработные амурчане, которые стоят на учете в территориальных отделах Амурского центра занятости. Сумма выплаты – более 145 тысяч рублей, для ветеранов боевых действий она увеличена до 350 тысяч рублей. Среди начинающих бизнесменов много желающих, которые хотели бы развивать услуги в сфере красоты. Однако есть и редкие направления предпринимательства. Так, жительница Тынды Марина Мазур закончила карьеру служащей и сделала хобби своим бизнесом. Она долгое время увлекалась выращиванием однолетних цветов, имея богатый опыт в растениеводстве, консультировала земляков. После обращения в Тындинский территориальный отдел Амурского центра занятости Мазур прошла профориентацию, подготовила бизнес-план, защитила его и получила средства на приобретение фитоламп и стеллажей. Кроме того, некоторые амурчане желают заняться предоставлением услуг груминга, аэродизайном, изготовлением одежды, бижутерии, изделий из изолона.

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https://ria.ru/20240424/predprinimatelstvo-1941998785.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, тында, поддержка бизнеса , бизнес, твой бизнес – новости