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Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости - РИА Новости, 02.05.2024
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Твой бизнес
 
13:21 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/biznes-1943465527.html
Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости
Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости - РИА Новости, 02.05.2024
Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости
Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:21
2024-05-02T13:21
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих предпринимателей – четверо участников СВО, сообщает пресс-служба правительства области. Кроме того, еще восьми амурчанам комиссия, которая рассматривает обращения, одобрила бизнес-планы, и в ближайшее время они получат средства на развитие. "На развитие бизнеса выделяются средства, на которые можно купить оборудование, расходные материалы, сделать ремонт помещения, создать дополнительные рабочие места", - сказала заместитель руководителя Амурского центра занятости Елена Горелик, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что субсидией могут воспользоваться безработные амурчане, которые стоят на учете в территориальных отделах Амурского центра занятости. Сумма выплаты – более 145 тысяч рублей, для ветеранов боевых действий она увеличена до 350 тысяч рублей. Среди начинающих бизнесменов много желающих, которые хотели бы развивать услуги в сфере красоты. Однако есть и редкие направления предпринимательства. Так, жительница Тынды Марина Мазур закончила карьеру служащей и сделала хобби своим бизнесом. Она долгое время увлекалась выращиванием однолетних цветов, имея богатый опыт в растениеводстве, консультировала земляков. После обращения в Тындинский территориальный отдел Амурского центра занятости Мазур прошла профориентацию, подготовила бизнес-план, защитила его и получила средства на приобретение фитоламп и стеллажей. Кроме того, некоторые амурчане желают заняться предоставлением услуг груминга, аэродизайном, изготовлением одежды, бижутерии, изделий из изолона.
https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html
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амурская область, тында, поддержка бизнеса , бизнес, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Амурская область, Тында, Поддержка бизнеса , Бизнес, Твой бизнес – новости

Более 40 человек открыли свое дело благодаря Амурскому центру занятости

© iStock.com / seb_raДевушка проводит бизнес-консультацию
Девушка проводит бизнес-консультацию - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / seb_ra
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 40 жителей Амурской области открыли свое дело с начала года после обращения в территориальные отделы регионального центра занятости, среди начинающих предпринимателей – четверо участников СВО, сообщает пресс-служба правительства области.
Кроме того, еще восьми амурчанам комиссия, которая рассматривает обращения, одобрила бизнес-планы, и в ближайшее время они получат средства на развитие.
Центр кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Около 400 млн рублей займов получил амурский бизнес на развитие в 2023 году
1 февраля, 12:41
«
"На развитие бизнеса выделяются средства, на которые можно купить оборудование, расходные материалы, сделать ремонт помещения, создать дополнительные рабочие места", - сказала заместитель руководителя Амурского центра занятости Елена Горелик, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что субсидией могут воспользоваться безработные амурчане, которые стоят на учете в территориальных отделах Амурского центра занятости. Сумма выплаты – более 145 тысяч рублей, для ветеранов боевых действий она увеличена до 350 тысяч рублей.
Среди начинающих бизнесменов много желающих, которые хотели бы развивать услуги в сфере красоты. Однако есть и редкие направления предпринимательства.
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Так, жительница Тынды Марина Мазур закончила карьеру служащей и сделала хобби своим бизнесом. Она долгое время увлекалась выращиванием однолетних цветов, имея богатый опыт в растениеводстве, консультировала земляков. После обращения в Тындинский территориальный отдел Амурского центра занятости Мазур прошла профориентацию, подготовила бизнес-план, защитила его и получила средства на приобретение фитоламп и стеллажей.
Кроме того, некоторые амурчане желают заняться предоставлением услуг груминга, аэродизайном, изготовлением одежды, бижутерии, изделий из изолона.
Прием заявок для участия в проекте PROгород начался в амурском Свободном - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном
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Твой бизнесАмурская областьТындаПоддержка бизнесаБизнесТвой бизнес – новости
 
 
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