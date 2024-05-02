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ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области

ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области - РИА Новости, 02.05.2024

ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области

Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T05:22

2024-05-02T05:22

2024-05-02T05:39

специальная военная операция на украине

смоленская область

происшествия

россия

вооруженные силы украины

василий анохин

рославльский район

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал Анохин.На прошлой неделе, в среду, Минобороны заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Губернатор Смоленской области сообщил о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

россия

рославльский район

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смоленская область, происшествия, россия, вооруженные силы украины, василий анохин, рославльский район