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ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области - РИА Новости, 02.05.2024
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области
Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:22
2024-05-02T05:22
2024-05-02T05:39
специальная военная операция на украине
смоленская область
происшествия
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вооруженные силы украины
василий анохин
рославльский район
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал Анохин.На прошлой неделе, в среду, Минобороны заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Губернатор Смоленской области сообщил о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин, Рославльский район
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области
Анохин: БПЛА ВСУ пытались атаковать энергоинфраструктуру в Смоленской области