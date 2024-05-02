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ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 02.05.2024 (обновлено: 05:39 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/bespilotniki-1943394595.html
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области - РИА Новости, 02.05.2024
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области
Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:22
2024-05-02T05:39
специальная военная операция на украине
смоленская область
происшествия
россия
вооруженные силы украины
василий анохин
рославльский район
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал Анохин.На прошлой неделе, в среду, Минобороны заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Губернатор Смоленской области сообщил о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области.
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смоленская область
россия
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смоленская область, происшествия, россия, вооруженные силы украины, василий анохин, рославльский район
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин, Рославльский район
ВСУ предприняли попытку атаковать гражданский объект в Смоленской области

Анохин: БПЛА ВСУ пытались атаковать энергоинфраструктуру в Смоленской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал Анохин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На прошлой неделе, в среду, Минобороны заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Губернатор Смоленской области сообщил о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области.
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьПроисшествияРоссияВооруженные силы УкраиныВасилий АнохинРославльский район
 
 
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