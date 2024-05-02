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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.05.2024
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 17.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:01
2024-05-02T19:01
2024-05-02T19:05
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 17.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго мая около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
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