https://ria.ru/20240502/bespilotnik-1943552867.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.05.2024

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 17.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:01

2024-05-02T19:01

2024-05-02T19:05

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 17.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго мая около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, безопасность