https://ria.ru/20240502/bespilotnik-1943519121.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 02.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские военные перехватили еще один дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:32
2024-05-02T16:32
2024-05-02T17:42
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные перехватили еще один дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 15:10 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о БПЛА самолетного типа.Позднее стало известно, что с 16:40 до 17:05 мск военные сбили еще два дрона.Как следует из сообщений Минобороны, всего в Белгородской области за день перехватили шесть беспилотников, еще один — минувшей ночью.Киев практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных областях России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью