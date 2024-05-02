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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 02.05.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские военные перехватили еще один дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:32

2024-05-02T16:32

2024-05-02T17:42

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные перехватили еще один дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 15:10 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о БПЛА самолетного типа.Позднее стало известно, что с 16:40 до 17:05 мск военные сбили еще два дрона.Как следует из сообщений Минобороны, всего в Белгородской области за день перехватили шесть беспилотников, еще один — минувшей ночью.Киев практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных областях России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, белгородская область, россия