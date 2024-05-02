Рейтинг@Mail.ru
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 02.05.2024 (обновлено: 13:56 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/berdychi-1943461031.html
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР - РИА Новости, 02.05.2024
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:06
2024-05-02T13:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_d5ad5793ebccfc07a7a2b1c4aa0b45bc.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.Кроме того, они отбили десять контратак штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.ВСУ потеряли здесь до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.
https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_2d442b225383d96efc0fb54e906198b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР

Минобороны: российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Бердычи в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Бердычи в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Бердычи в Донецкой Народной Республике

Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Логистика украинских войск здесь существенно нарушена. Освобождение Бердычей позволит продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны ВСУ.

Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.
Кроме того, они отбили десять контратак штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.
ВСУ потеряли здесь до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Масштабные удары. В Киеве раскрыли, что произошло к западу от Авдеевки
30 апреля, 04:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала