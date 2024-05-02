https://ria.ru/20240502/berdychi-1943461031.html

Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР

Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР - РИА Новости, 02.05.2024

Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР

Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:06

2024-05-02T13:06

2024-05-02T13:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.Кроме того, они отбили десять контратак штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.ВСУ потеряли здесь до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.

https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия