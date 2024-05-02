Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
Минобороны: российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Бердычи в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Бердычи в Донецкой Народной Республике
Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Логистика украинских войск здесь существенно нарушена. Освобождение Бердычей позволит продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны ВСУ.
Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.
Кроме того, они отбили десять контратак штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.
ВСУ потеряли здесь до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.