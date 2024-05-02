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Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом - РИА Новости, 02.05.2024
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02:40 02.05.2024 (обновлено: 02:46 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/bayden-1943387436.html
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом - РИА Новости, 02.05.2024
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом
Президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен, информирует пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:40
2024-05-02T02:46
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен, информирует пресс-пул Белого дома. "Немного простужен", — цитирует Байдена с полузакрытого мероприятия в Вашингтоне журналист пула. В распространенном сообщении отмечается, что американский лидер говорил несколько охрипшим голосом. Выступление Байдена заняло около 10 минут, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240428/opros-1942947822.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом

Байден простудился и выступил на мероприятии с охрипшим голосом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен, информирует пресс-пул Белого дома.
"Немного простужен", — цитирует Байдена с полузакрытого мероприятия в Вашингтоне журналист пула.
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В распространенном сообщении отмечается, что американский лидер говорил несколько охрипшим голосом.
Выступление Байдена заняло около 10 минут, говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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