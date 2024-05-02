https://ria.ru/20240502/bayden-1943387436.html
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом - РИА Новости, 02.05.2024
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом
Президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен, информирует пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:40
2024-05-02T02:40
2024-05-02T02:46
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен, информирует пресс-пул Белого дома. "Немного простужен", — цитирует Байдена с полузакрытого мероприятия в Вашингтоне журналист пула. В распространенном сообщении отмечается, что американский лидер говорил несколько охрипшим голосом. Выступление Байдена заняло около 10 минут, говорится в сообщении.
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в мире, сша, джо байден
Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом
Байден простудился и выступил на мероприятии с охрипшим голосом