https://ria.ru/20240502/barrozu-1943418583.html

Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС

Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС - РИА Новости, 02.05.2024

Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС

Экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу в интервью порталу Euractiv призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения Евросоюза, чтобы... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:29

2024-05-02T10:29

2024-05-02T10:29

в мире

украина

жозе мануэл баррозу

шарль мишель

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147664/65/1476646511_0:0:2157:1213_1920x0_80_0_0_453b246540e397960c10b5f826973933.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу в интервью порталу Euractiv призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения Евросоюза, чтобы затем не вызывать разочарования у ожидающих присоединения стран. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата. "Баррозу выступает против конкретных дат, поскольку они "могут вызвать разочарование", - пишет портал Euractiv, интервью которому дал политик. Как заявил экс-глава ЕК, сейчас важно понять, как иметь дело с временными рамками расширения, особенно в контексте Украины, поскольку "в ЕС не может входить страна, находящаяся в состоянии войны". Он также выступил за постепенную интеграцию стран-кандидатов в Евросоюз.

https://ria.ru/20231106/ukraine-1907719994.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, жозе мануэл баррозу, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет