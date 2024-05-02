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Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС - РИА Новости, 02.05.2024
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10:29 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/barrozu-1943418583.html
Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС
Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС - РИА Новости, 02.05.2024
Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС
Экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу в интервью порталу Euractiv призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения Евросоюза, чтобы... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:29
2024-05-02T10:29
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу в интервью порталу Euractiv призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения Евросоюза, чтобы затем не вызывать разочарования у ожидающих присоединения стран. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата. "Баррозу выступает против конкретных дат, поскольку они "могут вызвать разочарование", - пишет портал Euractiv, интервью которому дал политик. Как заявил экс-глава ЕК, сейчас важно понять, как иметь дело с временными рамками расширения, особенно в контексте Украины, поскольку "в ЕС не может входить страна, находящаяся в состоянии войны". Он также выступил за постепенную интеграцию стран-кандидатов в Евросоюз.
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в мире, украина, жозе мануэл баррозу, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Жозе Мануэл Баррозу, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Экс-глава ЕК Баррозу призвал не называть конкретные даты расширения ЕС

Баррозу: обозначение четких дат расширения ЕС может вызвать разочарование

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЭкс-председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу
Экс-председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Экс-председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу в интервью порталу Euractiv призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения Евросоюза, чтобы затем не вызывать разочарования у ожидающих присоединения стран.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 2030 год для расширения ЕС рассматривается только как ориентир, а не точная дата.
«
"Баррозу выступает против конкретных дат, поскольку они "могут вызвать разочарование", - пишет портал Euractiv, интервью которому дал политик.
Как заявил экс-глава ЕК, сейчас важно понять, как иметь дело с временными рамками расширения, особенно в контексте Украины, поскольку "в ЕС не может входить страна, находящаяся в состоянии войны". Он также выступил за постепенную интеграцию стран-кандидатов в Евросоюз.
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В миреУкраинаЖозе Мануэл БаррозуШарль МишельЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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