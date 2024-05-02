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Экспертный совет по эксперименту исламского банкинга пройдет на KazanForum - РИА Новости, 02.05.2024
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Республика Татарстан
 
16:42 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/banking-1943521721.html
Экспертный совет по эксперименту исламского банкинга пройдет на KazanForum
Экспертный совет по эксперименту исламского банкинга пройдет на KazanForum - РИА Новости, 02.05.2024
Экспертный совет по эксперименту исламского банкинга пройдет на KazanForum
Заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию впервые пройдет на площадке международного экономического форума "Россия... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:42
2024-05-02T16:42
республика татарстан
россия
казань
марат хуснуллин
сбербанк россии
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 2 мая – РИА Новости. Заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию впервые пройдет на площадке международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщил вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В ноябре Сбербанк объявил о запуске исламской ипотеки в Башкирии и Дагестане. Ранее банк открыл первый в России офис партнерского финансирования в Казани. Исламскую ипотеку также выдает банк "Ак Барс". "Состоится заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию… Главная задача экспертного совета заключается в обсуждении и принятии решений в части формирования предложений по совершенствованию механизмов эксперимента", - сказал Шагиахметов на брифинге в правительстве республики. Вице-премьер Татарстана отметил, что в республике ведется системная работа по реализации эксперимента по партнерским финансам. Сегодня, по его словам, 14 компаний из реестра участников эксперимента осуществляют деятельность на территории Татарстана. В частности реализуются такие проекты, как исламская ипотека, исламская дебетовая карта, управление открытым паевым инвестиционным фондом в соответствии с требованиями шариата, и другие. "Достаточно серьезные показатели в части исламской ипотеки - уже выдано ипотеки на сумму более 135 миллионов рублей. Кроме того, у нас уже порядка 9 тысяч дебетовых карт (это только по "Ак Барс" банку)", - сообщил Шагиахметов. По его информации, офис партнерского финансирования Сбербанка в республике открыл более 3,5 тысячи счетов розничных клиентов, более 4 тысяч корпоративных клиентов. "В рамках заседания экспертного совета будут обсуждаться изменения, которые необходимо внести в действующее федеральное законодательство для того, чтобы эксперимент был успешным… Мы считаем, что сектор партнёрских финансов в нашей стране имеет большой потенциал", - отметил Шагиахметов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html
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россия, казань, марат хуснуллин, сбербанк россии, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Сбербанк России, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан)

Экспертный совет по эксперименту исламского банкинга пройдет на KazanForum

© iStock.com / woraputАнализ финансового рынка
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / woraput
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 мая – РИА Новости. Заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию впервые пройдет на площадке международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщил вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В ноябре Сбербанк объявил о запуске исламской ипотеки в Башкирии и Дагестане. Ранее банк открыл первый в России офис партнерского финансирования в Казани. Исламскую ипотеку также выдает банк "Ак Барс".
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"Состоится заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию… Главная задача экспертного совета заключается в обсуждении и принятии решений в части формирования предложений по совершенствованию механизмов эксперимента", - сказал Шагиахметов на брифинге в правительстве республики.
Вице-премьер Татарстана отметил, что в республике ведется системная работа по реализации эксперимента по партнерским финансам. Сегодня, по его словам, 14 компаний из реестра участников эксперимента осуществляют деятельность на территории Татарстана.
В частности реализуются такие проекты, как исламская ипотека, исламская дебетовая карта, управление открытым паевым инвестиционным фондом в соответствии с требованиями шариата, и другие.
"Достаточно серьезные показатели в части исламской ипотеки - уже выдано ипотеки на сумму более 135 миллионов рублей. Кроме того, у нас уже порядка 9 тысяч дебетовых карт (это только по "Ак Барс" банку)", - сообщил Шагиахметов.
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По его информации, офис партнерского финансирования Сбербанка в республике открыл более 3,5 тысячи счетов розничных клиентов, более 4 тысяч корпоративных клиентов.
"В рамках заседания экспертного совета будут обсуждаться изменения, которые необходимо внести в действующее федеральное законодательство для того, чтобы эксперимент был успешным… Мы считаем, что сектор партнёрских финансов в нашей стране имеет большой потенциал", - отметил Шагиахметов.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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