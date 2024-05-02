https://ria.ru/20240502/bali-1943484671.html

На Бали задержали россиянина по подозрению в изнасиловании

На Бали задержали россиянина по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 02.05.2024

На Бали задержали россиянина по подозрению в изнасиловании

Полиция индонезийского острова Бали задержала россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении значительного ущерба вилле, а также в изнасиловании гражданки РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:33

2024-05-02T14:33

2024-05-02T14:33

в мире

белоруссия

бали

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении значительного ущерба вилле, а также в изнасиловании гражданки Белоруссии, причем в процессе психологической экспертизы россиянин совершил побег из балийской больницы, голыми руками погнув решетки палаты, сообщает индонезийский портал Radar Bali. По данным портала, изначально Симутова задержали 26 апреля. По словам главы отдела по связям с общественностью полиции Бали Янсена Авитуса Панджайтана, Симутов ночевал на вилле в районе Бадунг с 18 на 22 апреля. Однако, когда россиянина попросили заплатить арендную плату за виллу, он отказался сделать это, разозлившись и нанеся ущерб вилле на сумму более 91 миллиона индонезийских рупий (около 5600 долларов). Поскольку на допросах Симутов давал "бессвязные ответы и вел себя как сумасшедший", мужчину доставили в больницу общего профиля Нгура, крупнейшую больницу на Бали. В больнице россиянин прошел психиатрическое обследование, результаты которого не выявили психических расстройств. "На следующий день около полудня он сбежал, погнув голыми руками решетку в палате", - сообщает портал со ссылкой на источник в больнице. После побега полиция обыскала районы Убуд, Мунггу, Кута и Нуса Дуа. Выяснилось, что россиянин скрывался на вилле в деревне Саванган, Южная Кута. "Он пытался скрыться, но вилла была окружена, поэтому его удалось задержать", - пояснил источник. Затем Симутова доставили в полицию Бадунга для дальнейшего расследования. В результате экспертизы он признался, что притворялся сумасшедшим. "Во избежание юридических затруднений он сбежал из больницы и планировал бежать в свою страну. К счастью, его быстро поймали", - добавил источник. Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадунге Ипда Путу Сукарма сообщил, что Симутов был повторно задержан в районе Южная Кута в понедельник. "Его арестовали три дня назад в районе Южной Куты. Сейчас в первую очередь речь идет о повреждении виллы в районе Бадунг. Сообщение об изнасиловании также поступило и в настоящее время расследуется", - подтвердил Сукарма в эфире индонезийского телеканала Metro TV. По его словам, жертва, сообщившая о предположительном изнасиловании, была иностранкой из Белоруссии. По данным Radar Bali, гражданка Белоруссии утверждала, что подозреваемый "держал ее в плену, угрожал и издевался, а затем надругался".

https://ria.ru/20240108/zaderzhanie-1920119419.html

https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html

белоруссия

бали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, бали, россия